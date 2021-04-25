У Німеччині несподівано підтримали РФ і виступили проти нових санкцій

Глава МЗС ФРН вважає, що посилення санкцій щодо РФ призведе тільки до погіршення ситуації.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, незважаючи на дії Росії на кордоні біля України, виступив проти посилення санкційного тиску на Кремль.
В інтерв'ю він заявив, що у зв'язку з напругою у відносинах останнього часу необхідний діалог з Росією.
"Відносини дуже погані. Але вони не повинні і залишатися такими", - говорить глава МЗС ФРН.
"Суть дипломатії полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей у думках. Це особливо стосується Росії і конкретно зараз", - підкреслив Маас.
Він висловив задоволення тим, що російський уряд, мабуть, прийняв пропозицію глави Білого дому Джо Байдена про переговори з російським президентом Володимиром Путіним і обидві сторони вже обговорюють час і місце проведення зустрічі.
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Разом з тим він зазначив, що економічні санкції ЄС залишаться в силі, поки "не буде знайдено рішення по Криму і сходу України". Тому, як вважає міністр, "в інтересах Росії нарешті вирішити ці питання".
Відведення військ від кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Москви про відведення військ знизить градус напруги. Політика Києва як і раніше спрямована на встановлення миру.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною.