У Німеччині несподівано підтримали РФ і виступили проти нових санкцій

Німеччина виступає за діалог з Росією / pixabay

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, незважаючи на дії Росії на кордоні біля України, виступив проти посилення санкційного тиску на Кремль.

В інтерв'ю він заявив, що у зв'язку з напругою у відносинах останнього часу необхідний діалог з Росією.

"Відносини дуже погані. Але вони не повинні і залишатися такими", - говорить глава МЗС ФРН.

"Суть дипломатії полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей у думках. Це особливо стосується Росії і конкретно зараз", - підкреслив Маас.

Він висловив задоволення тим, що російський уряд, мабуть, прийняв пропозицію глави Білого дому Джо Байдена про переговори з російським президентом Володимиром Путіним і обидві сторони вже обговорюють час і місце проведення зустрічі.

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Разом з тим він зазначив, що економічні санкції ЄС залишаться в силі, поки "не буде знайдено рішення по Криму і сходу України". Тому, як вважає міністр, "в інтересах Росії нарешті вирішити ці питання".

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