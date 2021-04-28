У Німеччині оцінили відведення російських військ від кордонів України

Хайко Маас оцінив відведення російських військ від кордонів України / REUTERS

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав оголошене Росією відведення військ з прикордонного з Україною регіону. Водночас він зазначив, що за словами повинні швидко слідувати дії.

Під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчаком, Маас зазначив, що необхідні й подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі і дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ Німеччини закликав розв'язувати проблеми через діалог, повідомляє DW.

Своєю чергою Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародну спільноту і Німеччину в спробах досягти миру. Він також відзначив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

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