У Німеччині оцінили відведення російських військ від кордонів України

Тепер потрібно зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі та дотримуватися перемир'я на сході України, заявив глава МЗС Німеччини.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав оголошене Росією відведення військ з прикордонного з Україною регіону. Водночас він зазначив, що за словами повинні швидко слідувати дії.
Під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчаком, Маас зазначив, що необхідні й подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі і дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ Німеччини закликав розв'язувати проблеми через діалог, повідомляє DW.
Своєю чергою Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародну спільноту і Німеччину в спробах досягти миру. Він також відзначив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Відведення військ Росії - про що йшлося раніше:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Повернення до пунктів постійної дислокації російських військ, які були залучені в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
Автор: Адріана Бубновська