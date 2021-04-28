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У Німеччині оцінили відведення російських військ від кордонів України

28 квітня 2021, 09:30

Тепер потрібно зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі та дотримуватися перемир'я на сході України, заявив глава МЗС Німеччини.

Хайко Маас
Хайко Маас оцінив відведення російських військ від кордонів України / REUTERS

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав оголошене Росією відведення військ з прикордонного з Україною регіону. Водночас він зазначив, що за словами повинні швидко слідувати дії.

Під час зустрічі зі словацьким колегою Іваном Корчаком, Маас зазначив, що необхідні й подальші кроки. Серед них міністр назвав зняття обмежень на судноплавство в Чорному морі і дотримання перемир'я на сході України. Міністр закордонних справ Німеччини закликав розв'язувати проблеми через діалог, повідомляє DW.

Своєю чергою Корчок запевнив, що Словаччина підтримує міжнародну спільноту і Німеччину в спробах досягти миру. Він також відзначив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Відведення військ Росії - про що йшлося раніше:

  • Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
  • Повернення до пунктів постійної дислокації російських військ, які були залучені в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.
  • Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.

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