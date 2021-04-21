У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу

У Берліна та Москви є численні конфлікти, які ускладнюють відносини двох країн, розповіла представника уряду ФРН.
Заяву президента Росії Володимира Путіна про "червоні лінії" для Заходу відмовилися коментувати в Кабінеті міністрів Німеччини. Водночас заступник офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер зазначила, що є численні конфлікти, які ускладнюють відносини Москви з Берліном.
"Я принципово не оцінюю і не коментую заяви іноземних глав держав і урядів", - заявила Деммер під час брифінгу, відповідаючи на питання про слова Путіна, її цитує новинний портал UrduPoint.
Політик підкреслила, що у Берліна і Москви є численні конфлікти, які ускладнюють відносини двох країн.
"Попри це, ми повинні залишатися в діалозі", - додала представник уряду.
Червоні лінії Росії для Заходу - про що йшлося раніше:
- Президент Росії Володимир Путін пригрозив жорстко відповідати на дії інших країн, які, на його думку, загрожують РФ. Глава Кремля підкреслив, що якщо хтось перейде червоні лінії, відповідь буде швидкою, асиметричною і жорсткою.
- Втручання у внутрішні справи Росії, включаючи вибори або інші політичні процеси, а також образи і утиск економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Заходу, про які сказав президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним Зборам, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.
Автор: Адріана Бубновська