У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу

У Німеччині відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу / Reuters

Заяву президента Росії Володимира Путіна про "червоні лінії" для Заходу відмовилися коментувати в Кабінеті міністрів Німеччини. Водночас заступник офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер зазначила, що є численні конфлікти, які ускладнюють відносини Москви з Берліном.

"Я принципово не оцінюю і не коментую заяви іноземних глав держав і урядів", - заявила Деммер під час брифінгу, відповідаючи на питання про слова Путіна, її цитує новинний портал UrduPoint.

Політик підкреслила, що у Берліна і Москви є численні конфлікти, які ускладнюють відносини двох країн.

"Попри це, ми повинні залишатися в діалозі", - додала представник уряду.

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