УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу

21 квітня 2021, 17:25

У Берліна та Москви є численні конфлікти, які ускладнюють відносини двох країн, розповіла представника уряду ФРН.

Путина
У Німеччині відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу / Reuters

Заяву президента Росії Володимира Путіна про "червоні лінії" для Заходу відмовилися коментувати в Кабінеті міністрів Німеччини. Водночас заступник офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер зазначила, що є численні конфлікти, які ускладнюють відносини Москви з Берліном.

"Я принципово не оцінюю і не коментую заяви іноземних глав держав і урядів", - заявила Деммер під час брифінгу, відповідаючи на питання про слова Путіна, її цитує новинний портал UrduPoint.

Політик підкреслила, що у Берліна і Москви є численні конфлікти, які ускладнюють відносини двох країн.

"Попри це, ми повинні залишатися в діалозі", - додала представник уряду.

Червоні лінії Росії для Заходу - про що йшлося раніше:

  • Президент Росії Володимир Путін пригрозив жорстко відповідати на дії інших країн, які, на його думку, загрожують РФ. Глава Кремля підкреслив, що якщо хтось перейде червоні лінії, відповідь буде швидкою, асиметричною і жорсткою.
  • Втручання у внутрішні справи Росії, включаючи вибори або інші політичні процеси, а також образи і утиск економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Заходу, про які сказав президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним Зборам, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

новини Німеччини Володимир Путін
Зараз ви переглядаєте новину «У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікарі вказали на продукти, які покращують кровообігЛікарі вказали на продукти, які покращують кровообіг Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворотГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворот Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кісткиРак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки Ексрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та РосіїЕксрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та Росії Степанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після ВеликодняСтепанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після Великодня

Останні новини

08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну
08:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
Реклама
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
Реклама
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
Реклама
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти