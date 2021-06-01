У Німеччині відповіли, чому не дадуть Україні летальну зброю

Хайко Маас / Reuters

Ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом, а не шляхом надання Україні Європою летальної зброї. Саме так в коментарі Reuters сказав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України - Главред) може бути вирішений тільки політичними засобами", - заявив Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО. Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", − сказав він.

До того президент Володимир Зеленський розкритикував владу Німеччини за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні. Зокрема, він говорив про те, що ЗСУ потрібні від Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніка.

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Вступ України до НАТО - про що раніше повідомляв головред:

В Офісі президента заявили, що Україна хоче отримати чіткий сигнал від США про членство країни в НАТО.

У грудні минулого року заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джепарова заявила, що Київ розраховує приєднатися до НАТО вже в 2030 році.

Президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому інтерв'ю американському виданню Axios сказав, що українська держава продовжує перебувати в стані війни з Росією. Тому він хотів би запитати у нового президента США Джо Байдена - чому Україна досі не в НАТО.