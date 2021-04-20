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У Німеччині придумали, як тиснути на РФ за допомогою Північного потоку-2

20 квітня 2021, 18:10
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Північний потік-2 може стати важливим важелем тиску на Росію, вважає міністр оборони Німеччини.

Крамп-Карренбауер сказала, як тиснути на РФ за допомогою трубопроводу
Аннеґрет Крамп-Карренбауер сказала, як тиснути на Росію за допомогою газопроводу / Reuters

Глава Міноборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що Російська Федерація є дуже конкретною загрозою для Заходу, і про це свідчать агресивні кроки Росії щодо України.

Міністр на відеоконференції сказала, що РФ все більше проявляє себе у якості антидемократичної противаги західним країнам та є безпосередньою загрозою для країн-членів військово-політичного блоку НАТО, пише DW.

Чиновниця додала, що не бачить великого сенсу у зупинці будівництва газопроводу Північний потік-2, за допомогою якого "блакитне паливо" з Росії буде надходити до ФРН. За її словами, питання транспортування газу можна буде використовувати для тиску на російську сторону.

"...важливим важелем тиску може стати питання, чи буде ним (трубопроводом – Ред.) транспортуватися газ, і якщо так, то у якому обсязі", – поділилася думкою міністр.

Агресія Росії проти України – що потрібно знати

  • У 2014 році РФ захопила український Крим, а пізніше проросійські бойовики взяли під контроль частину сходу України й створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Війська РФ вдерлися на Донбас й допомагають бойовикам.
  • Наприкінці березня поточного року на Донбасі загострилася ситуація – бойовики стали активніше обстрілювати позиції українських військових.
  • У цей же період стало відомо, що Росія під виглядом навчань стягнула війська до східного кордону України й перекинула свіжі сили у Крим. У Кремлі стверджували, що ніхто не готується до війни.
  • Низка країн Заходу підтримали українську державу. Аннеґрет Крамп-Карренбауер говорила, що РФ перекинула війська до кордону України, щоб "спровокувати реакцію".

Довідка. Для будівництва та експлуатації Північного потоку-2 створено компанію Nord Stream 2 AG.

Проєкт Північний потік-2 передбачає будівництво двох ниток газопроводу від російського узбережжя через Балтійське море до Німеччини. Загальна потужність трубопроводів складе 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Будівництво газопроводу стартувало у 2018 році. Терміни завершення будівництва не раз змінювали.

Проти Північного потоку-2 виступила влада США та запровадила санкції, а пізніше їх розширювала.

війська Росії Північний потік-2 Аннегрет Крамп-Карренбауер
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