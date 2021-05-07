У Німеччині розкритикували СП-2 і заявили про загрозу для України

Будівництво СП-2 суперечить політиці санкцій ЄС проти Росії - Бербок / Reuters

Німеччина повинна проводити більш жорстку зовнішню політику, особливо це стосується ситуації щодо України. Позиція Берліна відносно зниження енергетичної залежності від Росії суперечить підтримці завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Російський трубопровід не можна вводити до експлуатації, тому що це зашкодить транзитному статусу України і призведе до серйозних проблем у сфері безпеки української держави. Про це заявила кандидат у канцлери ФРН від партії Зелені Анналена Бербок.

Під час заходу Atlantic Council вона заявила про те, що Німеччина повинна активізувати свою зовнішньополітичну діяльність, тому що іншим державам складно діяти самостійно. У якості прикладу вона згадала про позицію країн Балтії щодо ситуації в Україні, піддавши критиці Берлін.

"Балтійські країни і Польща – хоча у мене є розбіжності з деякими політиками і урядами, особливо у Польщі, – але тим не менше ми дружимо, а вони кажуть, що вони налякані через ситуацію в Україні, а Німеччина не була твердо на їхньому боці", - сказала Бербок.

За її словами, європейські держави після подій 2004 року в Україні вирішили знизити рівень своєї енергозалежності, проте в той же час Німеччина продовжує підтримувати проект СП-2, що суперечить політиці санкцій проти Росії.читайте такожІлларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну

"Це те, що я критикувала останні роки, і те, що має змінитися в майбутньому і має бути спільна європейська зовнішня політика, яка об'єднує всіх", - зазначила Бербок, додавши, що Україна має потенціал щодо відновлюваної енергетики та у сфері експорту до країн Євросоюзу водневого палива.

Крім того, політикиня дотримується думки, згідно з якою Німеччина не повинна завершувати будівництво Північного потоку-2. Трубопровід майже добудовано, проте не можна допустити його запуску. Інакше постачання російського газу через українську територію знизяться, а Україні загрожують серйозні проблеми у сфері національної безпеки.

"Але проблема в тому, що трубопровід вже на дні Балтійського моря, вже є стикуючий трубопровід в моєму регіоні. Але цей трубопровід суперечить нашим санкціями, тому його не можна починати. Тим більше тому, що через декілка років, якщо у нас буде газ через цей трубопровід, то буде зниження постачань через Україну. Це нова загроза безпеці для українців, тому через цей трубопровід не може йти жодний газ, бо інакше будуть великі проблеми у сфері безпеки в Україні. Я вважаю, що важливо бути в першому ряду, не бути настільки пасивними щодо цього проекту", - підкреслила Анналена Бербок.

Питання Північного потоку-2 і транзит газу через Україну