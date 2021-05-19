У Німеччині зробили заяву про відмову США від санкцій проти Північного потоку-2

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив наміри США щодо санкцій.
Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти Північного потоку-2. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Як пише Reuters, мова йде про санкції проти глави компанії Nord Stream 2 Ag Матіаса Варніга.
"Існує президентська відмова щодо компанії Nord Stream 2 і її генерального директора, який є громадянином Німеччини", - заявив Маас.
Зазначимо, 18 травня, портал Axios писав, що відмова від санкцій може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.
При цьому в Росії вже відреагували на дану заяву.
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"Мова йде поки про знеособлені публікації, тому це навряд чи все ж можна сприймати як сигнал. Хоча сам факт появи саме таких публікацій сам по собі досить позитивний", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Доповідь Держдепу щодо санкцій проти Північного потоку-2 - про що раніше повідомляв Главред:
- Державний департамент США в середу повинен представити Конгресу доповідь щодо санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. Видання Axios з посиланням на свої джерела повідомило, що Вашингтон має намір відмовитися від санкцій проти компанії-оператора СП-2 Nord Stream 2 AG та її гендиректора Матіаса Варніга. Причиною тому є плани адміністрації Байдена налагодити відносини з Німеччиною.
- Однак пізніше в Держдепі з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена зробили заяву про те, що Вашингтон як і раніше має намір протидіяти Росії і проекту СП-2. При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило про наміри Штатів вдарити санкціями по чотирьох кораблях і компаніям, пов'язаних з будівництвом Північного потоку-2.