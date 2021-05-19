У Німеччині зробили заяву про відмову США від санкцій проти Північного потоку-2

Санкції проти Північного потоку-2 / Reuters

Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти Північного потоку-2. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Як пише Reuters, мова йде про санкції проти глави компанії Nord Stream 2 Ag Матіаса Варніга.

"Існує президентська відмова щодо компанії Nord Stream 2 і її генерального директора, який є громадянином Німеччини", - заявив Маас.

Зазначимо, 18 травня, портал Axios писав, що відмова від санкцій може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

При цьому в Росії вже відреагували на дану заяву.

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"Мова йде поки про знеособлені публікації, тому це навряд чи все ж можна сприймати як сигнал. Хоча сам факт появи саме таких публікацій сам по собі досить позитивний", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Доповідь Держдепу щодо санкцій проти Північного потоку-2 - про що раніше повідомляв Главред: