У Німеччині здивували відповіддю на заяву Зеленського про вступ до НАТО

У Берліні не бачать поки що приводу надавати План дій щодо членства в НАТО.
У Німеччині підтримують євроатлантичні прагнення України, але членства країни в НАТО поки що "немає на порядку денному".
Як заявила представник уряду ФРН Ульріке Деммер, Україна є багаторічним партнером НАТО, а сам Альянс принципово сповідує "політику відкритих дверей", пише Deutsche Welle.
У той же час, за словами Деммер, "подальші кроки щодо членства в даний час не стоять на порядку денному".
Німецький політик також вказала на заяви НАТО, ЄС та інших країн-партнерів щодо ескалації на сході України і стягуванні російських військ до кордону. Деммер висловила підтримку "суверенітету і територіальної цілісності України" з боку Берліна.
Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і закликав його якомога швидше надати країні План дій щодо членства, назвавши Альянс – "єдиним шляхом до закінчення війни в Донбасі".
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Вступ України до НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- В Офісі президента заявили, що Україна хоче отримати чіткий сигнал від США про членстві країни в НАТО.
- У грудні минулого року заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джепарова заявила, що Київ розраховує приєднатися до НАТО вже в 2030 році.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому інтерв'ю американському виданню Axios сказав, що українська держава продовжує перебувати в стані війни з Росією. Тому він хотів би запитати у нового президента США Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО.