У Німеччині здивували відповіддю на заяву Зеленського про вступ до НАТО

У Німеччині висловилися про вступ України до НАТО / УНІАН

У Німеччині підтримують євроатлантичні прагнення України, але членства країни в НАТО поки що "немає на порядку денному".

Як заявила представник уряду ФРН Ульріке Деммер, Україна є багаторічним партнером НАТО, а сам Альянс принципово сповідує "політику відкритих дверей", пише Deutsche Welle.

У той же час, за словами Деммер, "подальші кроки щодо членства в даний час не стоять на порядку денному".

Німецький політик також вказала на заяви НАТО, ЄС та інших країн-партнерів щодо ескалації на сході України і стягуванні російських військ до кордону. Деммер висловила підтримку "суверенітету і територіальної цілісності України" з боку Берліна.

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і закликав його якомога швидше надати країні План дій щодо членства, назвавши Альянс – "єдиним шляхом до закінчення війни в Донбасі".

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