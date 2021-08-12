У Німеччині в квартирі російського шпигуна знайшли шеврон Беркута - ЗМІ

У квартирі російського шпигуна пройшов обшук / by Anrew Young in Postdam, Germany for Mailonline

У Німеччині відбувся обшук у квартирі охоронця британського посольства, якого підозрювали в шпигунстві на користь російської розвідки. Так, у нього вдома знайшли російську символіку, а також шеврон розформованого українського полку міліції Беркут, пише Daily Mail.

У шпигунстві підозрюють 57-річного британця, якого називають Девідом Смітом. Він проживає в орендованій однокімнатній квартирі в місті Постдам поблизу Берліна.

У його квартирі виявили книжкові полиці, які були заповнені російськими книгами і військовими історіями, зокрема, про 12-й танкової дивізії СС. Також серед книг шпигунський роман "Якісне вбивство" і самовіддана книга Девіда Айка "Тригер", наповнена теоріями змови.

Також у квартирі ймовірного шпигуна знайшли великий російський прапор та інші речі з російською символікою.

Раніше Главред писав про те, що в Одеській області співробітники СБУ затримали командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів підконтрольної росіянам угруповання бойовиків "Луганська народна республіка".

Повідомляється, що він прибув для виконання диверсій на українських військових об'єктах.

Чоловікові оголосили про підозру за участь у терористичній групі/терористичній організації, а суд відправив його під варту.