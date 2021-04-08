У Німеччині заявили, що Росія приставила Україні до грудей пістолет

У Бундестазі вимагають від Меркель допомогти Україні / pixabay

У Бундестазі фракція Зелених закликала канцлера ФРН Ангелу Меркель скликати нормандську зустріч через те, що Росія почала шантаж України військовою ескалацією.

У зв'язку зі звітом спостережної місії ОБСЄ та повідомлень про передислокацію військ РФ, політики опублікували заяву.

У документі сказано, що останні дані ОБСЄ "ілюструють сумну істину: домовленість про припинення вогню на Донбасі існує тільки на папері".

Німецькі політики підкреслили, що рух російських військ на кордоні і в Україні викликає занепокоєння і є неприпустимим.

"Росія буквально приставила Україні до грудей пістолет і шантажує свого сусіда військовою ескалацією", - заявили представник фракції з питань східноєвропейської політики Мануель Сарразін і представник з питань зовнішньої політики Омід Нуріпур, передає Європейська правда.

За їх словами, уряд Німеччини має підтримати український уряд у його вимозі про дипломатичне вирішення конфлікту.

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