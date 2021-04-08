У Німеччині заявили, що Росія приставила Україні до грудей пістолет

У Бундестазі зробили різку заяву на адресу Росії.
У Бундестазі фракція Зелених закликала канцлера ФРН Ангелу Меркель скликати нормандську зустріч через те, що Росія почала шантаж України військовою ескалацією.
У зв'язку зі звітом спостережної місії ОБСЄ та повідомлень про передислокацію військ РФ, політики опублікували заяву.
У документі сказано, що останні дані ОБСЄ "ілюструють сумну істину: домовленість про припинення вогню на Донбасі існує тільки на папері".
Німецькі політики підкреслили, що рух російських військ на кордоні і в Україні викликає занепокоєння і є неприпустимим.
"Росія буквально приставила Україні до грудей пістолет і шантажує свого сусіда військовою ескалацією", - заявили представник фракції з питань східноєвропейської політики Мануель Сарразін і представник з питань зовнішньої політики Омід Нуріпур, передає Європейська правда.
За їх словами, уряд Німеччини має підтримати український уряд у його вимозі про дипломатичне вирішення конфлікту.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Гібридні війська РФ 26 березня обстріляли позиції ВСУ поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 українських військових. Двоє - отримали поранення.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що РФ стягує війська до кордонів України під приводом планів з проведення нових військових навчань Захід 2021.
- 31 березня відбулося засідання ТКГ, в ході якого Україна запропонувала встановити новий режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня. Росія дану ініціативу не підтримала.
- 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. В ході дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.