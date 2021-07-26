У горах Індії стався руйнівний каменепад: загинули 9 туристів, троє - постраждали

НП сталася 25 липня в північному штаті Хімачал-Прадеш / скріншот

В Індії через зсув ґрунту стався каменепад. Загинули дев'ятеро людей, ще троє - дістали травм. Вони госпіталізовані, стан постраждалих важкий.

Всі загиблі були членами однієї групи з 11 туристів. Після попадання величезних брил в їхню машину лише двоє змогли вижити, передає The Tribune India.

Наразі двоє постраждалих туристів перебувають у лікарні. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв, що їм нададуть всю необхідну допомогу. Тіла жертв вже впізнані.

НП сталася 25 липня в північному штаті Хімачал-Прадеш недалеко від Бацері, у 8 км від Сангла в районі Кіннаур.

Брили каменів, що котилися з гори, пошкодили ще кілька машин. Також знищено міст через річку Баспа. Через це десятки авто застрягли на популярному туристичному маршруті.

Реклама

"Дорога закрита для руху транспорту, на пошкодженій ділянці розміщені поліцейські. Близько 50 автомобілів опинилися в скрутному становищі", - повідомили індійські рятувальники.

На даний момент причини обвалу каменів встановлюються. Зараз в Індії сезон мусонних злив, а тому дощі та зсуви можуть виникнути через потоки води.

Як повідомляв Главред, в Туреччині біля курортного міста Кемер загинув 28-річний турист з України. Трагедія сталася внаслідок лобового зіткнення двох гідроциклів.