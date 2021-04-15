У Держдепі назвали важливу причину нових санкцій США проти Росії

Ентоні Блінкен висловився про нові санкції проти Росії / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкена зробив важливу заяву після запровадження санкцій Джо Байденом проти Росії.

За словами Блінкена, Сполучені Штати налаштовані рішуче реагувати на зловмисну діяльність Росії, спрямовану проти інтересів Америки, а також країн-союзників і партнерів.

"Ці дії (запровадження нових санкцій – ред.) покликані притягнути Росію до відповідальності за її необдумані дії. Ми будемо реагувати твердо у відповідь на активність РФ, яка завдає шкоди нам або нашим союзникам і партнерам", - заявив глава Державного департаменту США.

При цьому Блінкен підкреслив, що запровадження санкцій проти Росії зменшить ресурси, доступні для Кремля, щоб здійснювати подібну зловмисну активність в майбутньому.

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У той же час він зазначив, що Сполучені Штати будуть шукати можливості для взаємодії з РФ там, де це можливо, "з метою побудови більш стабільних і передбачуваних відносин, відповідних інтересам Сполучених Штатів".

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