У Держдепі відповіли на прагнення Зеленського про вступ України до НАТО

За словами Нед Прайса, США постійно на зв'язку з НАТО і Києвом через загострення на Донбасі.
Представник американського Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що вищі посадові особи адміністрації президента США знаходяться в контакті з колегами по НАТО та Україною через ескалацію конфлікту на Донбасі.
Прайс також ще раз нагадав, що Вашингтон підтримує свого партнера – Київ.
"Кілька найбільш високопоставлених членів адміністрації говорили з партнерами по НАТО. Починаючи з президента США, держсекретар, радник з нацбезпеки, міністр оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів та інші знаходяться в тісному контакті зі своїми українськими колегами", - повідомив Прайс на брифінгу 6 квітня.
Також, за словами представника Держдепу, його країна домагається того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для нових країн.
"Вашингтон підтримує Київ з необхідними для того реформами", - сказав він.
Раніше представник Пентагону Джон Кірбі закликав Росію припинити провокації щодо України.
читайте такожУ Путіна розповіли, чим загрожує Україні вступ до НАТО
Вступ України до НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Напередодні президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що шлях до завершення конфлікту на Донбасі лежить через вступ України до Північноатлантичного альянсу.
- В Офісі президента заявили, що Україна хоче отримати чіткий сигнал від США про членстві країни в НАТО.
- У грудні минулого року заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джепарова заявила, що Київ розраховує приєднатися до НАТО вже в 2030 році.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому інтерв'ю американському виданню Axios сказав, що українська держава продовжує перебувати в стані війни з Росією. Тому він хотів би запитати у нового президента США Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО.