У Держдепі відповіли на прагнення Зеленського про вступ України до НАТО

Нед Прайс розповів про вступ України до НАТО / Reuters

Представник американського Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що вищі посадові особи адміністрації президента США знаходяться в контакті з колегами по НАТО та Україною через ескалацію конфлікту на Донбасі.

Прайс також ще раз нагадав, що Вашингтон підтримує свого партнера – Київ.

"Кілька найбільш високопоставлених членів адміністрації говорили з партнерами по НАТО. Починаючи з президента США, держсекретар, радник з нацбезпеки, міністр оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів та інші знаходяться в тісному контакті зі своїми українськими колегами", - повідомив Прайс на брифінгу 6 квітня.

Також, за словами представника Держдепу, його країна домагається того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для нових країн.

"Вашингтон підтримує Київ з необхідними для того реформами", - сказав він.

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі закликав Росію припинити провокації щодо України.

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