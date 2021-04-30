У Держдепі розповіли, як США підтримають Україну при російській агресії

Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен в ході майбутнього 5-6 травня 2021 року візиту до Києва проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ країни Дмитром Кулебою. Про це в п'ятницю, 30 квітня, заявили представники Державного департаменту.

"Держсекретар 5-6 травня відправиться до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, а також іншими офіційними особами та представниками українського громадянського суспільства", - саме так сформулювали повідомлення українські дипломати.

У ньому наголошується, що в ході майбутніх контактів Блінкен повинен підтвердити непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

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