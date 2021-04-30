У Держдепі розповіли, як США підтримають Україну при російській агресії

Представники Державного департаменту пояснили, яких заяв варто очікувати від держсекретаря Ентоні Блінкена під час його візиту 5-6 травня в Києв.
Державний секретар США Ентоні Блінкен в ході майбутнього 5-6 травня 2021 року візиту до Києва проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ країни Дмитром Кулебою. Про це в п'ятницю, 30 квітня, заявили представники Державного департаменту.
"Держсекретар 5-6 травня відправиться до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, а також іншими офіційними особами та представниками українського громадянського суспільства", - саме так сформулювали повідомлення українські дипломати.
У ньому наголошується, що в ході майбутніх контактів Блінкен повинен підтвердити непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.
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Відведення військ від кордонів України – про що раніше повідомлялося:
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. За його словами, заходи почалися 23 квітня.
- Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Російська Федерація почала відведення військ від українського кордону. Втім, це відбувається не скрізь.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною.
- Повернення в пункти постійної дислокації російських військ, які були задіяні в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.