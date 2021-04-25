У Держдумі нагадали про слова Путіна і вибухнули погрозою

Сигнал Путіна про "червоні лінії" буде почуто тими, кому його адресовано - Володін / Knews.kg

Глава Держдуми Росії В'ячеслав Володін сказав, що заяву президента РФ Володимира Путіна щодо "червоних ліній" в будь-якому випадку почують ті, кому вона була адресована. Він звинуватив "багатьох лідерів держав" у божевіллі і оголосив про крах усіх домовленостей у світі.

Як повідомляє РИА Новости, у відповідь на питання про те, чи зрозуміють слова Путіна про "червоні лінії", він запевнив, що сигнал буде почуто. На думку політика, через нібито божевілля у світі зруйнувалися домовленості. Тому стала зростати напруженість.читайте такожУ Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США

"Багато лідерів держав з глузду з'їхали, і світ не тільки схильний до подвійних стандартів, а грохнулися всі домовленості - і ви бачите, як стала зростати напруженість у світі. Це неприпустимо", - підкреслив спікер російської Держдуми.

Заява Путіна про "червону межу"