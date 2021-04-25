У Держдумі нагадали про слова Путіна і вибухнули погрозою

Багато лідерів держав з глузду з'їхали, а домовленості не виконуються, стверджує В'ячеслав Володін.
Глава Держдуми Росії В'ячеслав Володін сказав, що заяву президента РФ Володимира Путіна щодо "червоних ліній" в будь-якому випадку почують ті, кому вона була адресована. Він звинуватив "багатьох лідерів держав" у божевіллі і оголосив про крах усіх домовленостей у світі.
Як повідомляє РИА Новости, у відповідь на питання про те, чи зрозуміють слова Путіна про "червоні лінії", він запевнив, що сигнал буде почуто. На думку політика, через нібито божевілля у світі зруйнувалися домовленості. Тому стала зростати напруженість.читайте такожУ Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США
"Багато лідерів держав з глузду з'їхали, і світ не тільки схильний до подвійних стандартів, а грохнулися всі домовленості - і ви бачите, як стала зростати напруженість у світі. Це неприпустимо", - підкреслив спікер російської Держдуми.
Заява Путіна про "червону межу"
- Російський президент Володимир Путін в середу, 21 квітня, під час свого послання Раді Федерації РФ застеріг від переходу "червоної межі" у відносинах з Росією і сказав, що Москва сама буде визначати, де проходитимуть "червоні лінії".
- "Сподіваюся, що нікому не прийде в голову перейти щодо Росії так звану "червону межу". А де вона буде проходити - це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі", - підкреслив Путін.
- Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков пізніше уточнив, що під "червоною рисою" Путін мав на увазі національні інтереси держави. За його словами, мова йде в тому числі і про двосторонні відносини Росії з іншими країнами, включаючи Україну.