У Держдумі звинуватили Україну в передачі секретної інформації про РФ Заходу

У Росії вважають, що українські дипломати перед призначенням нібито проходять співбесіду з "американськими кураторами".
Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький звинуватив українських дипломатів у нібито зборі "секретних даних про Росію" з метою подальшої передачі відомостей західним спецслужбам. Мовляв, представники МЗС України проходять співбесіди з "американськими кураторами" перед тим, як їх призначають до тих чи інших держав.
У коментарі РИА Новости він заявив, що українські дипломати нібито намагаються отримати "секретні" відомості, проте передають їх не до Києва, а спецслужбам Заходу. Російський парламентарій вважає, що СБУ і українська дипломатія перебувають під впливом західних спецслужб.
"Українські дипломати, які знаходяться на території РФ, через знайомих, через родичів намагаються заволодіти певними секретними даними, будь то за лінією силових органів або міністерства оборони, але не поспішають використовувати у себе в країні, а передають їх західним спецслужбам. Сьогодні Служба безпеки України і весь дипломатичний корпус знаходиться під жорстким впливом західних спецслужб", - сказав Водолацький.читайте такожКулеба розповів про новий елемент агресії Росії
Також він вважає, що дипломати з України перед призначенням до держав, мовляв, проходять співбесіду з "американськими кураторами". Такі завдання вони реалізують нібито з метою переїзду до країн західного світу в майбутньому.
"У підсумку їх робота зводиться до одного - бути максимально корисними західним спецслужбам для того, щоб потім після закінчення служби знайти теплий куточок в одній із західних країн", - підкреслив Віктор Вололацький.
Затримання консула України у Росії
- Федеральна служба безпеки РФ у п'ятницю, 16 квітня, затримала співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Його звинуватили в спробі отримання секретних відомостей, який містяться в базах даних спецслужб.
- Заступник голови МЗС України Євген Єнін назвав затримання українського дипломата у Росії черговою провокацією і заявив про намір Києва вжити відповідних заходів. Спікер українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко пізніше додав, що Сосонюка затримали на декілька годин, проте він вже знаходиться в дипломатичній установі.
- У зв'язку з інцидентом МЗС РФ порекомендувало Олександру Сосонюку залишити територію російської держави протягом 72 годин. Також Москва викликала до МЗС Тимчасового повіреного у справах України у Росії через ситуацію, що склалася. У Києві заявили, що мова йде про "фактично напад" російських правоохоронців на українського дипломата і пообіцяли відповідні заходи в разі оголошення Сосонюка персоною нон-грата у Росії.