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У Держдумі звинуватили Україну в передачі секретної інформації про РФ Заходу

17 квітня 2021, 16:29

У Росії вважають, що українські дипломати перед призначенням нібито проходять співбесіду з "американськими кураторами".

Державна Дума, Держдума
У Держдумі заявили, що український дипломатичний корпус перебуває під впливом спецслужб Заходу / Reuters

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький звинуватив українських дипломатів у нібито зборі "секретних даних про Росію" з метою подальшої передачі відомостей західним спецслужбам. Мовляв, представники МЗС України проходять співбесіди з "американськими кураторами" перед тим, як їх призначають до тих чи інших держав.

У коментарі РИА Новости він заявив, що українські дипломати нібито намагаються отримати "секретні" відомості, проте передають їх не до Києва, а спецслужбам Заходу. Російський парламентарій вважає, що СБУ і українська дипломатія перебувають під впливом західних спецслужб.

"Українські дипломати, які знаходяться на території РФ, через знайомих, через родичів намагаються заволодіти певними секретними даними, будь то за лінією силових органів або міністерства оборони, але не поспішають використовувати у себе в країні, а передають їх західним спецслужбам. Сьогодні Служба безпеки України і весь дипломатичний корпус знаходиться під жорстким впливом західних спецслужб", - сказав Водолацький.читайте такожКулеба розповів про новий елемент агресії Росії

Також він вважає, що дипломати з України перед призначенням до держав, мовляв, проходять співбесіду з "американськими кураторами". Такі завдання вони реалізують нібито з метою переїзду до країн західного світу в майбутньому.

"У підсумку їх робота зводиться до одного - бути максимально корисними західним спецслужбам для того, щоб потім після закінчення служби знайти теплий куточок в одній із західних країн", - підкреслив Віктор Вололацький.

Затримання консула України у Росії

МЗС України Держдума РФ Віктор Водолацький новини України
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