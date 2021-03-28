У Держдумі вибухнули заявою на адресу Резнікова через Крим

У Росії закликали застосувати заходи щодо міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова через його заяви про видворення росіян з Криму.
Депутат Держдуми Михайло Шеремет заявив, що у Росії повинні відкрити кримінальну справу проти віцепрем'єра – міністра з питань окупованих територій Олексій Резнікова після його заяв про видворення росіян з Криму. Також він закликав оголосити українського міністра в розшук, повідомляє РИА Новости.
За його словами, на заяву Рєзнікова про те, що Київ розглядатиме можливість видворення росіян з Криму після повернення окупованого півострова до складу України, повинна послідувати реакція. Російський політик закликав відкрити кримінальну справу проти Рєзнікова і оголосити його в розшук.
"Заяви подібних персонажів щодо російської території обурливі і не повинні залишитися безкарними. Щодо подібних громадян необхідно впроваджувати санкції. Закликаю також слідчі органи дати оцінку словами Рєзнікова на предмет загрози життю громадянам Російської Федерації. Щодо Резнікова необхідно порушити кримінальну справу, а самого його оголосити в розшук", - підкреслив Шеремет.читайте такожУ Держдумі відреагували на плани України видворити громадян РФ з Криму
Заяви Резнікова щодо ситуації в Криму
- Віцепрем'єрміністр – міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков 27 березня в інтерв'ю заявив, що Київ після повернення Криму до складу України розгляне можливість видворення 500 тисяч росіян, які приїхали на український півострів з території Росії. Питань не буде до тих громадян РФ, які потрапили до Криму згідно з українським законодавством.
- Крім того, Резніков сказав, що заяви про багатомільярдні позови до України з анексованого Криму викликають "гомеричний регіт". Він закликав ставитися з гумором до заяв російських представників - про "порушення Києва" вони говоритимуть на Нюрнберзькому процесі.