У Держдумі вибухнули заявою на адресу Резнікова через Крим

У Держдумі закликали оголосити Резнікова в розшук через заяву щодо Криму / УНІАН

Депутат Держдуми Михайло Шеремет заявив, що у Росії повинні відкрити кримінальну справу проти віцепрем'єра – міністра з питань окупованих територій Олексій Резнікова після його заяв про видворення росіян з Криму. Також він закликав оголосити українського міністра в розшук, повідомляє РИА Новости.

За його словами, на заяву Рєзнікова про те, що Київ розглядатиме можливість видворення росіян з Криму після повернення окупованого півострова до складу України, повинна послідувати реакція. Російський політик закликав відкрити кримінальну справу проти Рєзнікова і оголосити його в розшук.

"Заяви подібних персонажів щодо російської території обурливі і не повинні залишитися безкарними. Щодо подібних громадян необхідно впроваджувати санкції. Закликаю також слідчі органи дати оцінку словами Рєзнікова на предмет загрози життю громадянам Російської Федерації. Щодо Резнікова необхідно порушити кримінальну справу, а самого його оголосити в розшук", - підкреслив Шеремет.читайте такожУ Держдумі відреагували на плани України видворити громадян РФ з Криму

Заяви Резнікова щодо ситуації в Криму