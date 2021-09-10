У Держдумі РФ розповіли, за якої умови почнеться війна Росії проти України

Державна Дума , Держдума / Reuters

Керівник комітету Державної Думи у справах СНД Леонід Калашников назвав умову, при якій почнеться повномасштабна війна з Україною. Він заявив, що таке можливо тільки в разі провокації з боку Києва, повідомляє ТАСС.

Калашников таким чином прокоментував сьогоднішні висловлювання президента України Володимира Зеленського.

"Повноцінна війна може бути розв'язана, тільки якщо вони [офіційний Київ − Главред] влаштують якусь провокацію, як влаштував Саакашвілі в Грузії свого часу це наш братній народ, через якусь владу воювати з народом ніхто не хоче. Жоден росіянин не хоче воювати з українцями - сказав він", − сказав Калашников.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в ході форуму YES Brainstorming допустив можливість повномасштабних військових дій проти Росії.

За словами українського президента, військовий сценарій розвитку подій-найбільш страшний для України.

"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав президента.