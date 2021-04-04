У Держдумі РФ закликали Київ сидіти тихо, інакше загрожують "наслідки"

У Держдумі Росії закликали Київ сидіти тихо, інакше будуть "наслідки" / Reuters

Риторика керівництва України "небезпечна найважчими наслідками", заявив голова російської Держдуми В'ячеслав Володін, і закликав його, поки не пізно, зробити все, щоб реалізувати Мінські угоди.

"Риторика керівництва України, що підсилює напруженість, загострює конфлікт, далеко зайшла і небезпечна найважчими наслідками. Які заяви звучать від його представників? Можливо, заклики до врегулювання ситуації? Ні. Їх дії спрямовані на те, щоб залякати людей, посилити напругу в регіоні. І жодної відповідальності. А навіщо вона, якщо розрахунок на те, що "закордон нам допоможе". А чи допоможе він?" ,- висловився Володін на своїй сторінці у Telegram.

Водночас він підкреслив, що "треба виходити з того, що не все, що вигідно для США, вигідно для Європи".

"На відміну від США Європа знає, що таке війна. Американці завжди воювали на чужих територіях: Ірак, Лівія, Сирія, в інших країнах. І несли за собою розруху, голод, хвороби. Європейським державам небайдуже, що у них відбувається під боком", - додав він.

Володін також відреагував на вимогу Леоніда Кравчука виключити з переговорів у ТКГ щодо Донбасу засуджену в Україні за тероризм Маю Пирогову.

"Обговорюються міркування Леоніда Кравчука про те, з ким він сяде, а з ким не сяде. Таке відчуття, що представники України живуть в іншому світі, або настільки піднеслися, що не здатні адекватно сприймати ситуацію. Запитайте у себе: а ви вважаєте, що з вами сядуть за стіл переговорів?", - обурився політик.

Підсумовуючи, Володін закликав українську владу "припинити нагнітати ситуацію на Донбасі".

"Закінчуйте нагнітати ситуацію на Донбасі, якщо не хочете завершити свою політичну кар'єру в Гаазі", - дослівно сказав він.

Зазначимо, 3 квітня глава делегації України в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив, що представники української делегації не братимуть участь у консультаціях політичної підгрупи, поки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ і модератор в ТКГ Хайді Грау не доб'ється виключення з переговорів засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" від ОРДО Маї Пирогової.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше: