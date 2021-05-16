У Держдумі Росії обурилися реакцією Європи на "оглушливий щиголь" Медведчуку

Процес проти кума Володимира Путіна в Києві ведеться "абсолютно під надуманим приводом", переконаний Слуцький.
Реакція Європи з приводу ситуації з головою політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктором Медведчуком викликала подив у голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького. Він висловив своє обурення з цього приводу.
"Те, що відбувається навколо Медведчука, це не те що обурливо - приголомшливо, що це не знаходить відгуку в Європі: всі мовчать, "внутрішня справа Києва". Якщо когось там Росія нібито труїть, нібито анексує, заарештовує, світова спільнота просто вистрибує зі штанів", - сказав Слуцький під час програми Соловйов Live, його цитує РИА Новости.
За його словами, процес проти кума Володимира Путіна в Києві ведеться "абсолютно під надуманим приводом".
"Він стає з кожним тижнем все більш незручним, тому його якось треба, принаймні, ізолювати, треба нанести йому оглушливого щигля, щоб він подумав. Ось що відбувається", - висловив думку Слуцький.
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Справа Віктора Медведчука - про що йшлося раніше:
- Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада та порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.