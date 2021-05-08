У Держдумі зробили образливу заяву на адресу України і Зеленського

У Росії звинуватили Зеленського в нібито запереченні ролі народів СРСР у боротьбі проти нацизму.
Російський депутат Держдуми Руслан Бальбек різко розкритикував слова президента Володимира Зеленського про Другу світову війну і назвав Україну "чистильником чобіт великим білим панам з Вашингтона і Брюсселя". Він стверджує, що Зеленський нібито заперечує роль народів Радянського Союзу в боротьбі з нацизмом.
У заяві РИА Новости Бальбек, коментуючи слова Зеленського про те, що нацизм є абсолютним злом, проти якого українці воювали "разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами і багатьма іншими" народами, зробив випад на адресу ОУН УПА і сказав, що нібито за словами Зеленського народи СРСР, мовляв, відсиджувалися в тилу, у той час, коли американці і англійці протистояли нацизму.
"Особливо героїчно билася з нацизмом настільки улюблена Зеленським ОУН УПА, інші були так - збоку", - заявив російський депутат.
Крім того, він стверджує, що Зеленський нібито "забрехався" в трактуванні історії, а Україна, мовляв, вже не держава, "а чистильник чобіт великим білим панам з Вашингтона і Брюсселя".читайте також"Нацизм - зло": Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення
"Забрехався український президент, напевно, будь його воля, так він і ветеранів Великої Вітчизняної війни поза законом оголосив би, щоб не псували йому картину "правильного" трактування історії. Втім, сьогоднішня Україна - це вже не держава, а чистильник чобіт великим білим панам з Вашингтона і Брюсселя. Як то кажуть, немає своєї думки і своїх рішень - це тільки питання ціни", - підкреслив Руслан Бальбек.
День пам'яті та примирення в Україні
- В Україні 8 травня є Днем пам'яті та примирення, який присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Наступного дня, 9 травня, українці відзначають День перемоги над нацизмом.
- Організація об'єднаних Націй проголосила 8 і 9 травня днями пам'яті і примирення. В Україні та низці держав пострадянського простору, як і раніше, сильною залишається традиція відзначати 9 травня День перемоги.