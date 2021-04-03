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У Держдумі зробили заяву про війну за Крим після слів Арестовича

3 квітня 2021, 13:14

У Росії різко відреагували на плани Північноатлантичного альянсу з навчань Defender Europe 2021.

Державна Дума, Держдума
У Держдумі не вірять у плани України і НАТО щодо звільнення Криму / Reuters

У Держдумі РФ заявили, що плани Києва і НАТО в спробах повернути окупований Крим призведуть до провалу і оголосили про наявність у держави надточної зброї, яка може знищити противника на пунктах віддачі наказів. При цьому в російському парламенті закликали "гнати Натовців з європейських країн". Про це заявив депутат від Єдиної Росії Михайло Шеремет.

У коментарі інформагентству РИА Новости він сказав, що НАТО проявляє агресію, проте проти Росії такі дії не спрацюють. Наслідки, як вважає він, будуть негативними.

"Маски скинуті остаточно. Після подібної заяви вже ніхто на Заході не зможе заперечувати агресивну сутність НАТО. Та ось тільки, перш ніж робити які-небудь військові кроки щодо Росії, я б порадив їм добре почитати історію Великої Вітчизняної війни і одуматися. Наслідки для агресора будуть дуже плачевні", - відзначив Шеремет, коментуючи заяву спікера української делегації у ТКГ Олексія Арестовича про те, що Альянс проведе навчання Defender Europe 2021, які спрямовані на потенційне відбиття російської агресії.

При цьому політик додав, що у РФ є новітня надточна зброя, яка може вражати пункти віддачі наказів противника і висунув звинувачення на адресу США. Також він закликав Європу "розібратися" з американцями, і вигнати НАТО.читайте такожПрезидент дав зелене світло стратегії для звільнення Криму

"З Росією не варто говорити мовою сили. Адже можна по зубах отримати. Кримчанам побоюватися нічого не варто. Півострів надійно захищений і прикритий від будь-якого вторгнення. Ми усвідомлюємо, що всю цю військову метушню задумують не у Києві, а у США, тому закликаємо європейські країни поставити американців на місце і надалі не дозволяти їм втручатися в справи Європи. Давно вже час Натовців гнати з європейських країн", - підкреслив Шеремет.

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