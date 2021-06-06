У Грузії автомобіль з туристами з Москви впав з обриву

У Грузії автомобіль зірвався з обриву

У Грузії автомобіль з туристами з Москви звалився з обриву. Постраждалих доставили в місцеву лікарню з травмами, повідомляє Новини Грузія.

Аварія з трьома російськими туристами сталася пізно ввечері на Гомборському перевалі. Кросовер з росіянами слідував по автомобільній дорозі, що зв'язує Тбілісі з містом Телаві. Водій не впорався з керуванням, і автомобіль звалився з обриву. Машина впала в яр, в результаті туристи отримали травми.

"З множинними травмами постраждалі були доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У лікарні повідомили, що в результаті аварії один пацієнт отримав дуже важкі травми, його стан критичний. Медики припускають, що його доведеться транспортувати в профільну клініку Тбілісі.

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Поліція Грузії порушила кримінальну справу за фактом ДТП.

Раніше Главред писав про те, що в грузинському селі Чаквіставі в 30 км від міста Кобулеті п'ятеро осіб загинули через падіння автомобіля з обриву.

Всі п'ятеро загиблих в аварії були учнями школи, їм було близько 17 років, із них четверо вчилися в 11-му класі.

За даними очевидців, автомобіль зірвався з висоти в 10 метрів. На місці були мобілізовані дві бригади лікарів швидкої допомоги, проте всі пасажири загинули на місці. У грузинському МВС почали розслідування аварії за статтею 276, що передбачає порушення правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило за собою загибель двох і більше осіб.