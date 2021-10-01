У Грузії затримали колишнього президента Михайла Саакашвілі

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який оголосив про повернення на батьківщину, був затриманий сьогодні.
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, оголосив про повернення на батьківщину, затриманий, заявив сьогодні під час брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.
"Третій президент Грузії, розшукуваний Михайло Саакашвілі був затриманий, і він переведений до пенітенціарної установи", - заявив він на брифінгу, де також були присутні міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі та голова Служби державної безпеки (СДБ) Грузії Григол Лілуашвілі.
Гарібашвілі не повідомив які-небудь подробиці затримання експрезидента, підкресливши тільки те, що грузинські правоохоронці провели операцію "на вищому рівні". При цьому, за його словами, силовики мали інформацію про маршрут пересування Саакашвілі в напрямку Грузії до України.
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Саакашвілі і кримінальні справи
Михайло Саакашвілі залишив Грузію в 2013 році. Проти нього в країні було порушено чотири кримінальні справи. Влада країни неодноразово заявляла, що колишній президент буде заарештований, у разі якщо він повернеться в країну. Аналогічні попередження прозвучали і цього разу.
Нагадаємо, минулого року Михайло Саакашвілі заявив, що економіка України близька до катастрофи, яка за масштабом цілком порівнянна з кризою 1990-х років.
"Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. На Україну насувається дуже сильна бюджетна криза. З наступного року в України будуть проблеми з виплатами зарплат і пенсій. Такого в Україні не було з 1990-х років", ‒ сказав він.
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який багато років не з'являвся у своїй країні через загрозу опинитися у в'язниці, заявив, що він приїхав до Батумі вранці, 1 жовтня.
"Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років", — написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook, і прикріпив відео, на якому важко визначити його місцезнаходження.