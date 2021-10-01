У Грузії затримали колишнього президента Михайла Саакашвілі

Саакашвілі затримали в Грузії / УНІАН

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, оголосив про повернення на батьківщину, затриманий, заявив сьогодні під час брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

"Третій президент Грузії, розшукуваний Михайло Саакашвілі був затриманий, і він переведений до пенітенціарної установи", - заявив він на брифінгу, де також були присутні міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі та голова Служби державної безпеки (СДБ) Грузії Григол Лілуашвілі.

Гарібашвілі не повідомив які-небудь подробиці затримання експрезидента, підкресливши тільки те, що грузинські правоохоронці провели операцію "на вищому рівні". При цьому, за його словами, силовики мали інформацію про маршрут пересування Саакашвілі в напрямку Грузії до України.

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Саакашвілі і кримінальні справи

Михайло Саакашвілі залишив Грузію в 2013 році. Проти нього в країні було порушено чотири кримінальні справи. Влада країни неодноразово заявляла, що колишній президент буде заарештований, у разі якщо він повернеться в країну. Аналогічні попередження прозвучали і цього разу.

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Нагадаємо, минулого року Михайло Саакашвілі заявив, що економіка України близька до катастрофи, яка за масштабом цілком порівнянна з кризою 1990-х років.

"Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. На Україну насувається дуже сильна бюджетна криза. З наступного року в України будуть проблеми з виплатами зарплат і пенсій. Такого в Україні не було з 1990-х років", ‒ сказав він.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який багато років не з'являвся у своїй країні через загрозу опинитися у в'язниці, заявив, що він приїхав до Батумі вранці, 1 жовтня.

"Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років", — написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook, і прикріпив відео, на якому важко визначити його місцезнаходження.