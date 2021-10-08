У грузинському Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок, під завалами шукають людей

У Батумі обрушився багатоповерховий житловий будинок / скріншот

У п'ятницю, 8 жовтня, вранці в Батумі (Грузія) на вулиці 26 травня стався обвал багатоповерхового житлового будинку. За попередніми даними, унаслідок надзвичайної події загинули люди.

Поки невідомо, що стало причиною обвалення. Деякі очевидці заявляють, що обвалення будинку передував вибух. На місці події працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога та поліція, повідомляє видання Новини-Грузія.

Рятувальники проводять евакуацію людей, які опинилися під завалами, поки невідомо скільки їх там. Місцеві ЗМІ пишуть, що в будинку проживали 12 сімей.

Раніше повідомлялося, що в США в передмісті Маямі впав житловий 12-поверховий будинок – катастрофа потрапила на відео. Спочатку впала одна частина будівлі, приблизно через дев'ять секунд – інша. Пізніше на місці обвалення почалася пожежа. В результаті обвалення загинули 98 осіб.

До цього в одному з районів столиці Єгипту обвалився десятиповерховий житловий будинок. Не менше п'яти осіб загинуло і ще 23 – постраждало. Трагедія сталася в районі Каїра з густонаселеною забудовою Гіср-ЕС-Суейс.