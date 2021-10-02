До Грузії прибули матір та син Саакашвілі

До Грузії приїхали родичі Саакашвілі / УНІАН

До Грузії приїхали члени сім'ї заарештованого Михайла Саакашвілі, мати Гіулі Аласанія і син Ніколоз Саакашвілі, повідомляє Грузія Online.

За словами матері Саакашвілі, приїзд Михайла до Грузії став несподіванкою для неї.

"Це було такою ж несподіванкою, як і для всіх вас. Сьогодні вранці дізналася про це", - сказала Гіулі Аласанія.

Як повідомив син експрезидента Грузії, фактор Саакашвілі є великим фактором у боротьбі за порятунок Грузії.

Повернення Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

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"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомога Саакашвілі.