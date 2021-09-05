У Гвінеї стався військовий переворот: президент затриманий, а уряд – розпущено

Альфа Конде в оточенні озброєних заколотників / Фото-Twitter Casus Bellii

У неділю, 5 вересня, військові заколотники захопили президента західноафриканської країни Гвінея Альфа Конде. У центрі столиці Конакрі лунають потужні постріли, на вулицях біля президентського палацу – колони бронетехніки і вантажівки з солдатами.

Як пише Reuters з посиланням на кілька джерел, за заворушеннями стоїть елітний національний армійський підрозділ через чутки про можливий арешт їхнього командира Мамаді Думбуя.

Пізніше в Мережі з'явилося відео звернення Думбуйя. Він стверджує, що знаходиться в присутності президента Конде, і оголошує про закриття сухопутних і повітряних кордонів Гвінеї, а також про скасування конституції і розпуск парламенту. Повідомлено про заснування комітету згоди і розвитку, щоб "керувати країною в інтересах суверенного народу Гвінеї".

Високопоставлений чиновник сказав Reuters, що президент Альфа Конде не постраждав, але не повідомив більше деталей. Місцеві ЗМІ опублікували фотографію, на якій людина, схожа на Конде, сановито сидить на дивані в оточенні озброєних людей в спеціальному спорядженні.

Повалення президента Гвінеї

Альфа Конде займає пост президента Гвінеї з 2010 року, у 2011 році на нього було скоєно замах.

У березні минулого року у Гвінеї схвалили поправки до Конституції, які обнулили президентські терміни Конде, що дозволили йому в жовтні того ж року обратися на третій термін. Це призвело до протестів в країні, які були швидко придушені.

Раніше 5 вересня повідомлялося, що в столиці Гвінеї Конакрі чутна сильна стрілянина, навколо президентського палацу розміщені добре озброєні солдати.

Є інформація, що Думбуя разом зі спецпризначенцями особисто попрямував до президентського палацу, де вступив у бій з солдатами гвардії глави держави.

Раніше Главред вже писав, що на Гаїті вночі 7 червня у своїй резиденції був убитий президент країни Жовенель Моіз. Також була поранена дружина президента. Після вбивства президента виконавець обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні"облогове становище".

53-річний Жовенель Моїз був при владі з лютого 2017 року – після того, як його попередник Мішель Мартеллі пішов у відставку. Моїза звинувачували в корупції й організації нападів на опонентів; його перебування при владі позначилося постійними антиурядовими протестами.