В Індії людей тисячами косить "чорна цвіль": нові дані

"Чорна цвіль" / Reuters

В Індії станом на понеділок, 28 червня, було зареєстровано 40 845 випадків мукормікозу - "чорної цвілі". Кількість померлих досягла 3129. Про це з посиланням на міністра охорони здоров'я та сімейного благополуччя країни Харша Вардхана повідомляє портал NDTV.

Крім того, зазначається, що 34 940 пацієнтів (85,5%) хворіли на COVID-19, а 26 187 (64,11%) мали діабет, а 21 523 (52,69%) приймали стероїдні препарати.

За словами Вардхана, 13 083 пацієнта або 32% хворих належали до вікової групи 18-45 років, 17 464 зараженим або 42% було 45-60 років, а 10 082 або 24% хворих були старше 60 років. До слова, мукоромікоз - рідкісне захворювання, ознаками якого є некротичні ураження в носі і на небі, що викликають біль і лихоманку.

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Нагадаємо, раніше медики описали які стани організму сприяють розвитку чорної цвілі.

Проблеми з імунною системою, плюс онкологія, яка часто лікується з використанням хіміопрепаратів.