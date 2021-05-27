В Індії придумали незвичний спосіб "задобрити" коронавірус

В Індії моляться богині коронавірусу / AFP

На тлі пандемії коронавірусу, яка продовжує поширюватися світом, в Індії почали поклонятися богині цього вірусу. Відео з молитовним обрядом опублікувало агентство AFP.

За інформацією ЗМІ, храм, який поклоняється "короні Деві" (богині коронавірусу) з'явився в місті Коїмбаторе, де проживає більше 1500000 осіб. Священики щодня моляться божеству вірусу, просячи про пощаду.

Керуючий храмом розповів журналістам, що в індуїзмі у кожного божества є своя "Професія":

"Через те, що коронавірус призводить до поширення хвороби, ми поклоняємося вірусу як богині і молимо її кожен день про те, щоб хвороба була менш обтяжливою і перестала поширюватися", - розповів працівник храму.

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