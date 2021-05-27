В Індії придумали незвичний спосіб "задобрити" коронавірус

Керуючий храмом розповів журналістам, що в індуїзмі у кожного божества є своя "професія":
На тлі пандемії коронавірусу, яка продовжує поширюватися світом, в Індії почали поклонятися богині цього вірусу. Відео з молитовним обрядом опублікувало агентство AFP.
За інформацією ЗМІ, храм, який поклоняється "короні Деві" (богині коронавірусу) з'явився в місті Коїмбаторе, де проживає більше 1500000 осіб. Священики щодня моляться божеству вірусу, просячи про пощаду.
Керуючий храмом розповів журналістам, що в індуїзмі у кожного божества є своя "Професія":
"Через те, що коронавірус призводить до поширення хвороби, ми поклоняємося вірусу як богині і молимо її кожен день про те, щоб хвороба була менш обтяжливою і перестала поширюватися", - розповів працівник храму.
Коронавірус в Україні:
- В Україні за добу виявлено 3 тис. 509 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, видужали 16 тис.
- Зокрема, захворіли 193 дитини та 82 медпрацівники. Також за минулу добу в медустанови госпіталізовано 1 тис. 402 чол., зафіксовано 183 летальних випадки.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
Автор: Катерина Трохимчук