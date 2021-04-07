В Ірані чиновникам висунули звинувачення у справі про збитий український Боїнг

Головний військовий прокурор Тегерана Голамаббас Торкі на цей момент відмовляється озвучувати для громадськості імена та прізвища всіх фігурантів справи.
В Ірані десяти чиновникам висунули звинувачення у кримінальній справі про збиття Боїнга української авіакомпанії МАУ під Тегераном у січні минулого року. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на іранських прокурорів.
Також повідомляється, що головний військовий прокурор Тегерана Голамаббас Торки (Gholamabbas Torki) не став озвучувати для громадськості імен фігурантів справи.
До слова, повідомлення про звинувачення з'явилося відразу після того, як офіційний Тегеран почав непрямі переговори з країнами Заходу з приводу власної ядерної програми.
читайте такожКатастрофа літака МАУ: у МЗС України обурені діями Ірану
Катастрофа МАУ в Ірані - про що повідомлялося раніше:
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великобританії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- Пізніше Іран погодився виконати всі свої зобов'язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації.
- 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що розвідка Канади отримала в своє розпорядження аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на главу МЗС Ірану Джавада Заріфа розкриває можливі причини аварії літака МАУ. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що літак міг бути збитий навмисно.
Автор: Дмитро Відоменко