В Ірані чиновникам висунули звинувачення у справі про збитий український Боїнг

Чорний ящик збитого Боїнга / Reuters

В Ірані десяти чиновникам висунули звинувачення у кримінальній справі про збиття Боїнга української авіакомпанії МАУ під Тегераном у січні минулого року. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на іранських прокурорів.

Також повідомляється, що головний військовий прокурор Тегерана Голамаббас Торки (Gholamabbas Torki) не став озвучувати для громадськості імен фігурантів справи.

До слова, повідомлення про звинувачення з'явилося відразу після того, як офіційний Тегеран почав непрямі переговори з країнами Заходу з приводу власної ядерної програми.

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