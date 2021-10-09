В Ісландії припинили прищеплювати людей вакциною від коронавірусу Moderna через побічний ефект / Reuters

В Ісландії у п'ятницю, 8 жовтня, тимчасово припинили прищеплювати громадян вакциною від коронавірусу Moderna, пославшись на невелике підвищення ризику серцевого запалення.

"Оскільки постачання вакцини Pfizer достатньо на території (країни. — Ред.), головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії", - заявили в ісландському управлінні охорони здоров'я, повідомляє RTÉ.

Відповідне рішення у відомстві пояснили "збільшенням захворюваності на міокардит і перикардит після вакцинації вакциною Moderna, а також вакцинацією за допомогою Pfizer з BioNTech".

Протягом двох останніх місяців Ісландія вводила додаткову дозу "майже винятково" вакцини Moderna ісландцям, щепленим однодозовим препаратом Janssen від Johnson & Johnson, а також пенсіонерам і людям з імунодефіцитом, які отримали дві дози іншої вакцини.

Обмеження щеплення Moderna не вплине на кампанію вакцинації на острові з 370 тис.жителів, де 88% населення від 12 років вже повністю вакциновані.

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Міокардит і перикардит – це запальні захворювання серця. Симптоми можуть відрізнятися, але часто ці хвороби викликають у людей задишку, серцебиття, яке може бути нерегулярним, і біль у грудях.

У сюжеті ТСН можете дізнатися про те, що Великобританія дозволила використовувати вакцину Moderna для підлітків:

читайте такожУ вакцин Pfizer і Moderna виявили нові і небезпечні побічні ефектиНагадаємо, скандинавські держави у середу, 6 жовтня, призупинили використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna серед молодих людей. Причиною є повідомлення про рідкісні випадки серцевих захворювань серед вакцинованих.

Так, у Швеції призупинили використання препарату серед людей, молодших за 30 років. У Данії вакцину поки не використовуватимуть серед неповнолітніх, а Норвегія закликала тих, хто молодший за 30 років, щепитися Pfizer. Також про подібний крок оголосили у Фінляндії.

Відзначається, що ці країни ухвалили рішення про вакцину Moderna, спираючись на неопубліковане дослідження, проведене спільно з Міністерством охорони здоров'я Швеції. Експерти виявили, що серед молодих людей спостерігається "підвищений ризик побічних ефектів, зокрема запалення серцевого м'яза або перикарда".