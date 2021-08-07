В Італії заарештували 70-річну главу найжорстокішого мафіозного клану

Марія Ліччарді раніше відсиділа у в'язниці / RateThemall

В італійському Неаполі заарештували 70-річну мафіозі Марію Ліччарді на прізвисько "Піколетта". Її затримали в аеропорту "Чампіно".

Як пише "Інтерфакс-Україна", жінка, після арешту її чоловіка і двох братів, була лідером одного з найжорстокіших мафіозних кланів. Вона збиралася полетіти до Іспанії.

Мафіозі отримала своє прізвисько через невисокий зріст. Вона також є сестрою Дженнаро Ліччарді - засновника одного з кланів італійської мафії "Каморра".

Затриману підозрюють у вимаганні, шахрайстві та інших злочинах проти особи та майна потерпілих. У грудні 2009 року вона вийшла із в'язниці, відбувши восьмирічний термін тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області правоохоронці затримали членів етнічної злочинної організації і її лідера - уродженця Грузії, який жив у Києві, Самвела Донецького. Банда на українській території та за її межами займалася вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів.

Також раніше в Харківській області Служба безпеки України ліквідувала злочинне угруповання, до якого входили близько 50 осіб, у тому числі чинні правоохоронці та люди з досвідом ведення бойових дій. За інформацією СБУ, розмір "прибутку" угруповання становив понад 1 млн грн щомісяця.