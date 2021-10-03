В Італії впав літак з пасажирами, всі загинули

Вдень у неділю, 3 жовтня, на півночі Італії розбився приватний літак. На борту літака знаходилися вісім осіб, всі вони загинули.

Як повідомляє La Repubblica, лайнер вилетів з аеропорту Мілана Лінате і повинен був приземлитися в Сардинні.

Але в місті Сан-Донато-Міланезе (провінція Мілан) недалеко від кінцевої станції місцевого метро він впав прямо на порожню будівлю, що знаходилося на реконструкції.

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"Це сталося близько 13:00 за місцевим часом (14: 00 за Києвом). Внаслідок аварії загинули два пілоти і шість пасажирів, серед яких була дитина", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, серед загиблих були громадяни Франції та Німеччини.

Відразу після падіння спалахнула пожежа, яка охопила двоповерхову будівлю і автомобілі, що знаходилися поруч. До місця аварії літака оперативно прибули рятувальники, правоохоронці та медики.

За попередньою інформацією, причиною аварії був двигун, що загорівся.

Раніше повідомляли, що російський літак- амфібія Бе-200 зазнав аварії на південному сході Туреччини в суботу, 14 серпня. Екіпаж Міноборони РФ допомагав гасити лісові пожежі в курортній країні.