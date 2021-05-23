В Італії з величезної висоти впав фунікулер з людьми, багато жертв

Фунікулер звалився з людьми / Reuters

В Італії фунікулер зірвався з канатної дороги. Дванадцять чоловік загинули при аварії фунікулера в Альпах на маршруті Стреза-Моттароне в П'ємонті.

"У кабіні перебували десять осіб, підтверджую, що вісім з них загинули", - передають у гірничорятувальній і спелеологічній службі Північної області П'ємонт.

Крім того, дві дитини перебувають у важкому стані, вони госпіталізовані в лікарню в Турині.

Падіння фунікулера сталося на канатній дорозі, прокладеній між Стрезою і горою Монтероне. На момент аварії кабіна знаходилася на висоті майже півтори тисячі метрів. Фунікулер зірвався вниз в 300 метрах від вершини гори.

Турин, куди госпіталізували постраждалих дітей, знаходиться в 140 км від комуни Стреза – населеного пункту в регіоні П'ємонт, на північному заході Італії.

Відзначається, що падіння кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне могло статися через проблеми з тросом. Аварія сталася в найвищій точці маршруту незадовго до прибуття на висоту 1491 м. Фунікулер впав у лісистій і недоступній ділянці, що, за даними італійських ЗМІ, ускладнило рятувальну операцію.

Канатна дорога була знову відкрита для публіки нещодавно після довгої перерви через пандемію коронавірусу. При цьому в період з 2014 по 2016 рік фунікулер повністю відремонтували, також було проведено ретельне технічне обслуговування.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії загинули 13 осіб.

"Остаточний баланс трагічної аварії - 13 жертв і два тяжкопоранених вертольота доставлені в Турин", - йдеться в повідомленні, передає агентство ANSA.

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