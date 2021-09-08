В італійському підручнику знайшли карту з Україною у складі Росії: посольство вимагає її виправити

Фейкову інформацію знайшли у підручнику з географії авторства Альберто Фре для учнів середньої школи.
В Італії в одному з підручників з географії для середніх шкіл виявили факти спотворення інформації про Україну. Зокрема, наша держава зарахована в російські регіони разом з Білоруссю, Молдовою та країнами Балтії.
"В італійському підручнику з географії авторства Альберто Фре для учнів середньої школи уважні читачі виявили спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії проти нашої", – повідомляє посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook.
Дипломати наголосили, що такі непоодинокі прикрі випадки поширення в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються поза увагою українського диппредставництва.
Українські дипломати просять Італію виправити текст
Представники посольства в офіційному зверненні до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництва підручника закликають виправити зазначену статтю і запропонували надати авторам навчальних посібників правдиву інформацію про події в Україні.
Також допомоги просять і в українців. Зокрема, повідомляти в разі виявлення фактів фальсифікації української історії та викривленої інформації щодо політичної ситуації в Україні шляхом надсилання листів на адресу [email protected], зазначивши в темі "Фейкова інформація" та прикріпивши необхідні додатки.
Адже зупинити масові дезінформаційні атаки та виправити штучно нав'язані стереотипи щодо України можна лише спільними зусиллями.
Інший скандал з фейковою картою України
- У липні українське представництво компанії JBL потрапило в політичний скандал, показавши карту країни без Криму і Донбасу. Після скарг користувачів скандальну Stories прибрали зі сторінки. Замість неї з'явилося повідомлення про службове розслідування.
- Пізніше тим місяцем на сайті Олімпійських ігор опублікували карту, де Крим відокремлений від України кордоном. Через деякий час карта взагалі зникла з сайту, а потім з'явилася з виправленнями.
- Також ми писали, що в ефірі телеканалу "Дом" опублікували карту з "російським" Кримом. Головред телеканалу Олексій Мацука назвав це "якоюсь технічною помилкою". Пізніше випуск був вилучений з ефіру.