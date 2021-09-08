В італійському підручнику знайшли карту з Україною у складі Росії: посольство вимагає її виправити

В італійському підручнику Україну зарахували до регіонів Росії / Reuters

В Італії в одному з підручників з географії для середніх шкіл виявили факти спотворення інформації про Україну. Зокрема, наша держава зарахована в російські регіони разом з Білоруссю, Молдовою та країнами Балтії.

"В італійському підручнику з географії авторства Альберто Фре для учнів середньої школи уважні читачі виявили спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії проти нашої", – повідомляє посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook.

Дипломати наголосили, що такі непоодинокі прикрі випадки поширення в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються поза увагою українського диппредставництва.

Фото: Facebook

Українські дипломати просять Італію виправити текст

Представники посольства в офіційному зверненні до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництва підручника закликають виправити зазначену статтю і запропонували надати авторам навчальних посібників правдиву інформацію про події в Україні.

Також допомоги просять і в українців. Зокрема, повідомляти в разі виявлення фактів фальсифікації української історії та викривленої інформації щодо політичної ситуації в Україні шляхом надсилання листів на адресу [email protected], зазначивши в темі "Фейкова інформація" та прикріпивши необхідні додатки.

Адже зупинити масові дезінформаційні атаки та виправити штучно нав'язані стереотипи щодо України можна лише спільними зусиллями.

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