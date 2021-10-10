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В Ізраїлі від постковідного синдрому помер 16-річний підліток

10 жовтня 2021, 07:58

Через погіршення стану десять днів тому хлопця під'єднали до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації.

коронавірус, лікар
В Ізраїлі від постковідного синдрому помер 16-річний підліток / Reuters

В Ізраїлі в суботу, 9 жовтня, невакцинований від коронавірусу 16-річний підліток помер від постковідного синдрому PIMS.

Як повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на дитячий медичний центр "Шнайдер", Адена Джамала Фаюме з міста Джальджулія госпіталізували до реанімаційного відділення орієнтовно два тижні тому.

Через погіршення стану десять днів тому хлопця під'єднали до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Попри всі заходи, врятувати підлітку життя лікарям не вдалося.

У виданні зазначають, що Аден став першим ізраїльтянином, який помер від рідкісного захворювання: дитячого запального мультисистемного синдрому, також відомого як PIMS.

"PIMS досі вважається рідкісним. Відомо, що менш ніж 100 ізраїльських дітей мають в діагнозі цей постковідний синдром, але майже половину з цих випадків зафіксували під час хвилі Дельти", — йдеться в матеріалі.

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PIMS нагадує синдром Кавасакі - системний васкуліт з переважним ураженням судин середнього калібру, який найчастіше вражає дітей - і синдром токсичного шоку.

Серед перших симптомів виділяють високу температуру, кашель і утруднене дихання. Зрештою, синдром може вразити серце, травну, нервову і дихальну системи.

Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження COVID-19 і може виникнути у дітей, які мали як симптоматичне, так і безсимптомний перебіг коронавірусу.

Раніше йшлося про те, що причиною постковідного синдрому є лімфоцити, які активізуються коронавірусом. Вони розносять з кров'ю всім організмом не вірус, а свій активований стан. Під впливом вірусу такі лейкоцити перетворюються на "вибухівку". Наслідки залежать від того, де саме "вибухне ця бомба".

Постковідний синдром, або тривалість проявів симптомів COVID-19, може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання, заявив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров.

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