В Ізраїлі підрахували колосальні збитки від обстрілів

В Ізраїлі підрахували збитки від обстрілів / Фото Reueters

Ізраїльське податкове управління оцінило прямий збиток майну від ракетних обстрілів і вандалізму під час конфлікту з палестинськими угрупованнями. Так, збиток склав близько 77 мільйонів доларів (250 млн шекелів), пише Newsru.co.il.

Відзначається, що на момент закінчення операції "Страж стін" до управління було подано 5245 позовів. При цьому загальна кількість позовів може зрости, так як не враховується збиток, нанесений в останні години операції, і збиток майну сімей, які тимчасово покинули зони обстрілів.

Найбільше від ракетних обстрілів постраждав Ашкелон, де були пошкоджені 787 квартир. У цілому в Ашкелоні подали 1087 позовів. Також постраждали Ашдод - 228 квартири, 359 позовів, Рамат – Ган - 227 квартири, 254 позови, Холон-188 квартир, 249 позовів, Петах - Тіква - 182 квартири, Гіватаїма-136 квартир, Тель - Авів-77 квартир. Ще декілька будівель постраждали від заворушень в Яффо.

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Через пошкодження будинків в результаті ракетного обстрілу 170 сімей були виселенні і проживають в готелях за рахунок податкового управління.

У Південному окрузі було подано 2585 позовів, в Гуш-дані - 2336, в Єрусалимському окрузі - 81, в Хайфському - 253. На півдні постраждали 868 автомобілів.

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