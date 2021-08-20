У Кабулі маленьких дітей з рук в руки передають військовим США для евакуації з Афганістану

Дитину передають солдатам через стіну в аеропорту Кабула / скріншот

Після захоплення Афганістану талібами афганці продовжують намагатися вибратися з країни. Якщо не можуть виїхати самі, то намагаються хоча б врятувати своїх дітей.

У Мережу потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану. Відповідне відео опублікувало агенство Reuters.

На вигляд дівчинці близько двох років, її підібрали з натовпу американські солдати і перенесли через стіну, щоби вона змогла потрапити в аеропорт.

Чи возз'єднається дитина з сім'єю в будівлі аеропорту, чи її просто передали іншим, намагаючись доставити на рейс з Афганістану - невідомо. Крім того, на кадрах видно, як люди допомагають жінці перебратися через стіну, щоби потрапити в аеропорт.

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Це не єдиний випадок, коли дітей з рук в руки передають американським солдатам.

На ще одному ролику видно як малюка, якому немає й одного року, передають до огороджувальної стіни аеропорту.

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