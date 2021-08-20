У Кабулі маленьких дітей з рук в руки передають військовим США для евакуації з Афганістану

Батьки готові відправити дітей в невідомість, аби вони не залишалися жити в Афганістані, підконтрольному талібам. У Мережу потрапили кадри біля стін аеропорту.
Після захоплення Афганістану талібами афганці продовжують намагатися вибратися з країни. Якщо не можуть виїхати самі, то намагаються хоча б врятувати своїх дітей.
У Мережу потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану. Відповідне відео опублікувало агенство Reuters.
На вигляд дівчинці близько двох років, її підібрали з натовпу американські солдати і перенесли через стіну, щоби вона змогла потрапити в аеропорт.
Чи возз'єднається дитина з сім'єю в будівлі аеропорту, чи її просто передали іншим, намагаючись доставити на рейс з Афганістану - невідомо. Крім того, на кадрах видно, як люди допомагають жінці перебратися через стіну, щоби потрапити в аеропорт.
Це не єдиний випадок, коли дітей з рук в руки передають американським солдатам.
На ще одному ролику видно як малюка, якому немає й одного року, передають до огороджувальної стіни аеропорту.
Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:
- 15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.
- 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн.
- Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані.
- Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни.
- 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.
- 17 серпня ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. На борт не планували брати стільки біженців, але екіпаж все ж не став висаджувати людей силою, а ухвалив рішення вилітати. Евакуйованих доставили в Катар. Цей борт в Мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".
- Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців. На даний момент в Афганістані знаходяться від 10 до 15 тисяч громадян США і ще від 50 до 65 тисяч афганців, які потребують евакуації.