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У Кабулі маленьких дітей з рук в руки передають військовим США для евакуації з Афганістану

20 серпня 2021, 06:50

Батьки готові відправити дітей в невідомість, аби вони не залишалися жити в Афганістані, підконтрольному талібам. У Мережу потрапили кадри біля стін аеропорту.

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Дитину передають солдатам через стіну в аеропорту Кабула / скріншот

Після захоплення Афганістану талібами афганці продовжують намагатися вибратися з країни. Якщо не можуть виїхати самі, то намагаються хоча б врятувати своїх дітей.

У Мережу потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану. Відповідне відео опублікувало агенство Reuters.

На вигляд дівчинці близько двох років, її підібрали з натовпу американські солдати і перенесли через стіну, щоби вона змогла потрапити в аеропорт.

Чи возз'єднається дитина з сім'єю в будівлі аеропорту, чи її просто передали іншим, намагаючись доставити на рейс з Афганістану - невідомо. Крім того, на кадрах видно, як люди допомагають жінці перебратися через стіну, щоби потрапити в аеропорт.

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Це не єдиний випадок, коли дітей з рук в руки передають американським солдатам.

На ще одному ролику видно як малюка, якому немає й одного року, передають до огороджувальної стіни аеропорту.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

  • 15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.
  • 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн.
  • Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані.
  • Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни.
  • 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.
  • 17 серпня ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. На борт не планували брати стільки біженців, але екіпаж все ж не став висаджувати людей силою, а ухвалив рішення вилітати. Евакуйованих доставили в Катар. Цей борт в Мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".
  • Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців. На даний момент в Афганістані знаходяться від 10 до 15 тисяч громадян США і ще від 50 до 65 тисяч афганців, які потребують евакуації.
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Талібан Афганістан новини Афганістану
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