У Кабулі прогримів потужний вибух

В результаті вибуху є жертви / скріншот

Чергова трагедія в столиці Афганістану Кабул у неділю, 29 серпня, прогримів страшний і сильний вибух.

Як повідомляє телеканал Аl Аrabiya, ймовірно це була ракета, яка влетіла в будинок.

Вибух, як і раніше, стався поблизу аеропорту.

Є відомості про те, що щонайменше загинули дві людини. Також ЗМІ передає про трьох поранених.

На кадрах відео з місця трагедії видно густі клуби чорного диму, які стрімко піднімаються в небо.

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Нагадаємо, раніше 26 серпня біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався потужний вибух. Більше того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.

Трагедія в Афганістані

США після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 Серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.