У Кабулі прогримів потужний вибух

Вибух знову стався біля аеропорту столиці Афганістану - Кабула.
Чергова трагедія в столиці Афганістану Кабул у неділю, 29 серпня, прогримів страшний і сильний вибух.
Як повідомляє телеканал Аl Аrabiya, ймовірно це була ракета, яка влетіла в будинок.
Вибух, як і раніше, стався поблизу аеропорту.
Є відомості про те, що щонайменше загинули дві людини. Також ЗМІ передає про трьох поранених.
На кадрах відео з місця трагедії видно густі клуби чорного диму, які стрімко піднімаються в небо.
Нагадаємо, раніше 26 серпня біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався потужний вибух. Більше того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.
Трагедія в Афганістані
США після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 Серпня.
Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.
Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.
Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.