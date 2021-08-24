У Кабулі озброєні люди вкрали український літак для евакуації

У неділю літак захопили невідомі, у вівторок борт вилетів до Ірану з групою пасажирів на облавку замість того, щоби вивезти українців.
В аеропорту Кабула український літак захопили озброєні люди. В результаті борт вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів замість того, щоби вивезти українців.
Інцидент стався в неділю, 22 серпня, розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Громадське радіо.
"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, зокрема вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоби вивезти українців", - сказав він.
За його словами, наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту.
Єнін додав, що останній тиждень вся дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою працювала в режимі "краш-тесту".
Евакуація українців з Афганістану - про що раніше писав Главред:
- 15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.
- Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн - зокрема Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану.
- Згодом ще 153 українці зв'язалися з дипломатами і попросили допомоги у поверненні додому.
- 22 серпня з Афганістану в Україну евакуювали ще понад 80 осіб. Частина з них – громадяни України, частина – іноземці. Одна з евакуйованих українок розповіла, що відбувається в аеропорту Кабула.
- Увечері в понеділок, 23 серпня, в Києві приземлився ще один український літак з Афганістану. Борт евакуював 103 людини. Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців та членів їхніх сімей. Всього на борту 103 людини.