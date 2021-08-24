У Кабулі озброєні люди вкрали український літак для евакуації

Євген Єнін розповів про евакуацію українців з аеропорту Кабула / Фото Reuters

В аеропорту Кабула український літак захопили озброєні люди. В результаті борт вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів замість того, щоби вивезти українців.

Інцидент стався в неділю, 22 серпня, розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Громадське радіо.

"Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, зокрема вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоби вивезти українців", - сказав він.

За його словами, наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту.

Єнін додав, що останній тиждень вся дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою працювала в режимі "краш-тесту".

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