У Кабулі спалахнула пожежа в аеропорту, є жертва

У Кабулі спалахнула пожежа в аеропорту

Пожежа, яка спалахнула в Афганістані в аеропорту Кабула, виник через перестрілку американських військових із невідомими озброєними людьми.

Загинув один афганський охоронець повітряної гавані, а ще троє отримали поранення, повідомляє газета Asharq Al-Awsat.

За даними видання, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганським охоронцям. Близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.

Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. У результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, а ще троє отримали поранення.

Наразі ситуація в аеропорту Кабулу нормалізувалася.

Реклама

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і Президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн.

16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували Американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно-після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

17 серпня ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. Цей борт в мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".