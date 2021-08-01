У Каліфорнії в кінотеатрі розстріляли зірку TikTok і його дівчину

Ентоні Барахас був зіркою TikTok, на його сторінку підписано 930 тисяч осіб / скріншот з соцмереж

Трагедія сталася у США - в Каліфорнії в кінотеатрі під час перегляду фільму розстріляли відомого блогера і його дівчину. Ентоні Барахас був зіркою TikTok, на його сторінку підписано 930 тисяч осіб.

Як повідомляє CNN з посиланням на місцевих правоохоронців, невідомий відкрив вогонь у кінозалі, коли 19-річний Барахас разом з 18-річною подругою Райлі Гудріч дивився фільм жахів у кінотеатрі Regal Edwards у місті Корона.

"Їм вистрілили в голову", - розповів представник поліції Корони Тобіас Курубакаліс.

Дівчина померла на місці трагедії, а хлопця госпіталізували. Барахаса приєднали до апарату життєзабезпечення. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але врятувати хлопця не вдалося.

За підозрою у стрільбі заарештовано 20-річного Джозефа Хіменеса. Він перебуває під вартою з можливістю звільнення під заставу у два мільйони доларів.

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Причини нападу на зірку тіктока поки невідомі.

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