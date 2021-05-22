У Канаді вигадали, як "покарають" Іран за криваву катастрофу МАУ

За словами канадського дипломата, суд визнав, що Іран навмисне позбавив життя всіх пасажирів і екіпаж літака МАУ.
Для канадських родичів жертв катастрофи літака МАУ у Тегерані процес отримання компенсацій від Ірану може бути довгим. Однак він можливий після рішення Вищого суду канадської провінції Онтаріо, який визнав атаку на літак терактом, пише ВВС.
За словами канадського дипломата, колишнього учасника місії ОБСЄ в Україні Майкла Боцюрківа, суд визнав, що Іран навмисне позбавив життя всіх пасажирів і екіпаж літака МАУ.
Далі, за його словами, слід чекати рішення суду про ту суму компенсації, яку повинен виплатити Іран сім'ям загиблих. Попередньо позивачі вимагали виплату мінімум 1,25 мільярда доларів.
При цьому дипломат прогнозує, що після цього почнуться проблеми. Іран буде заперечувати, що літак був збитий навмисно, а також буде відмовлятися платити компенсацію добровільно. Крім цього складності можуть виникнути і з арештом іранського майна для виплати компенсацій. Іранські літаки не літають до Канади, тому потрібно шукати інші компенсатори.
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"Адвокати запевняють, що, наприклад, іранські нафтові танкери можна затримувати за кордоном. Але це вимагатиме співпраці з іншими країнами", - зазначає Боцюрків.
Він додав, що отримати компенсації буде важко.
"Є кілька шляхів, щоб вибити ці кошти. Можна звернутися до Міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги", - заявив дипломат.
Катастрофа літака МАУ в Ірані
- Літак Міжнародних Авіаліній України, який виконував рейс у напрямку Тегеран-Київ, зазнав аварії в Ірані. На борту цивільного авіалайнера Boeing 737 перебували 11 українців, серед яких 9 членів екіпажу, а також громадяни Британії, ФРН, Швеції, Ірану, Канади та Афганістану.
- Через три дні після авіакатастрофи в Тегерані визнали, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Хасан Рухані сказав, що авіалайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки". Він пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У підсумковому звіті Ірану причиною аварії літака МАУ назвали "помилку оператора системи ППО". В Україні заявили, що звіт є "збіркою маніпуляцій". Як вважають у Києві, Тегеран намагається піти від відповідальності і виправдати свою державу.
- 0 лютого ЗМІ повідомили про те, що в розпорядженні канадської розвідки опинився аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос глави МЗС Ірану Джавада Заріфа, говорить про можливі причини краху лайнера. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що український авіалайнер могли збити навмисно.
- У МЗС Ірану заявили, що інформація про наявність аудіозапису з " голосом Заріфа", не відповідає дійсності.