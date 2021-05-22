У Канаді вигадали, як "покарають" Іран за криваву катастрофу МАУ

Канада "покарає" Іран / twitter.com / SZimpas

Для канадських родичів жертв катастрофи літака МАУ у Тегерані процес отримання компенсацій від Ірану може бути довгим. Однак він можливий після рішення Вищого суду канадської провінції Онтаріо, який визнав атаку на літак терактом, пише ВВС.

За словами канадського дипломата, колишнього учасника місії ОБСЄ в Україні Майкла Боцюрківа, суд визнав, що Іран навмисне позбавив життя всіх пасажирів і екіпаж літака МАУ.

Далі, за його словами, слід чекати рішення суду про ту суму компенсації, яку повинен виплатити Іран сім'ям загиблих. Попередньо позивачі вимагали виплату мінімум 1,25 мільярда доларів.

При цьому дипломат прогнозує, що після цього почнуться проблеми. Іран буде заперечувати, що літак був збитий навмисно, а також буде відмовлятися платити компенсацію добровільно. Крім цього складності можуть виникнути і з арештом іранського майна для виплати компенсацій. Іранські літаки не літають до Канади, тому потрібно шукати інші компенсатори.

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"Адвокати запевняють, що, наприклад, іранські нафтові танкери можна затримувати за кордоном. Але це вимагатиме співпраці з іншими країнами", - зазначає Боцюрків.

Він додав, що отримати компенсації буде важко.

"Є кілька шляхів, щоб вибити ці кошти. Можна звернутися до Міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги", - заявив дипломат.

Катастрофа літака МАУ в Ірані