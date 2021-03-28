У канадській бібліотеці влаштували різанину: головні подробиці і фото з місця НП

Різня в Канаді трапилася у суботу, затримано 20-річного хлопця.
У суботу, 27 березня, в місті Норт-Ванкувер у публічній бібліотеці Лінн Веллі, яка знаходиться біля торгового центру, зловмисник з ножем поранив семеро осіб, померла одна постраждала.
Підозрюваний затриманий біля торгового центру і перебуває під вартою, повідомляє cbc.ca з посиланням на відомості поліції.
Правоохоронці поділилися, що підозрюваному 20 років, і він раніше спілкувався з поліцією.
Постраждалі відправлені у лікарню. Поки невідомо, у якому стані вони знаходяться.
Один зі свідків надзвичайної події стверджує, що у зловмисника був незвичайний ніж.
"...Я бачив ніж, він був дуже великий...", – поділився чоловік.
Прем'єр-міністр Канади в Twitter відреагував на різанину в бібліотеці.
"Моє серце сьогодні у Норт-Ванкувері. Всім, хто постраждав від цього жорстокого інциденту – знайте, що всі канадці тримають вас у своїх думках та бажають якнайшвидшого одужання...", – написав чиновник.
- Довідка. Норт-Ванкувер входить в агломерацію Великого Ванкувера, пише Вікіпедія. Місто відокремлює від Ванкувера затоку Берард.
- Після перепису населення, проведеного у 2016 році, стало відомо, що населення Норт-Ванкувера становить 53 тисячі осіб.