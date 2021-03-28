У канадській бібліотеці влаштували різанину: головні подробиці і фото з місця НП

У Канаді в результаті різанини в бібліотеці загинула жінка / Reuters

У суботу, 27 березня, в місті Норт-Ванкувер у публічній бібліотеці Лінн Веллі, яка знаходиться біля торгового центру, зловмисник з ножем поранив семеро осіб, померла одна постраждала.

Підозрюваний затриманий біля торгового центру і перебуває під вартою, повідомляє cbc.ca з посиланням на відомості поліції.

Правоохоронці поділилися, що підозрюваному 20 років, і він раніше спілкувався з поліцією.

Постраждалі відправлені у лікарню. Поки невідомо, у якому стані вони знаходяться.

Один зі свідків надзвичайної події стверджує, що у зловмисника був незвичайний ніж.

"...Я бачив ніж, він був дуже великий...", – поділився чоловік.

У канадській бібліотеці Лінн Веллі влаштували різанину / Reuters

Прем'єр-міністр Канади в Twitter відреагував на різанину в бібліотеці.

"Моє серце сьогодні у Норт-Ванкувері. Всім, хто постраждав від цього жорстокого інциденту – знайте, що всі канадці тримають вас у своїх думках та бажають якнайшвидшого одужання...", – написав чиновник.