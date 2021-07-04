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У Каспійському морі пролунав потужний вибух на нафтовій платформі

4 липня 2021, 22:55

Вибух, ймовірно, трапився на газовому родовищі "Умід" у азербайджанському секторі Каспійського моря.

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У Каспійському морі прогримів потужний вибух / (twitter.com/oxuaz

Увечері 4 липня, в Каспійському морі на одній із нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі пролунав потужний вибух. Очевидці в Мережі повідомляють про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі, пише азербайджанське видання Oxu.

Вибух, ймовірно, стався на газовому родовищі "Умід" в азербайджанському секторі Каспійського моря. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Користувачі Соцмереж, що знаходилися на пляжі, зняли момент вибуху. За їхніми словами, вибухова хвиля була досить потужною, вона відчувалася аж на березі.

На опублікованих користувачами кадрах видно, як в Каспійському морі в небо розуміється стовп полум'я.

Раніше Главред писав про те, що в селищі Білогородка Бучанського району Київської області, в понеділок, 21 червня, в результаті пожежі у п'ятиповерховому будинку загинув чоловік. Ще три людини знаходяться в лікарні.

Серед госпіталізованих-дитина 2008 року народження. Ще шестеро людей після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.

Азербайджан Каспійське море вибух газопроводу
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