У Каспійському морі пролунав потужний вибух на нафтовій платформі

У Каспійському морі прогримів потужний вибух / (twitter.com/oxuaz

Увечері 4 липня, в Каспійському морі на одній із нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі пролунав потужний вибух. Очевидці в Мережі повідомляють про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі, пише азербайджанське видання Oxu.

Вибух, ймовірно, стався на газовому родовищі "Умід" в азербайджанському секторі Каспійського моря. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Користувачі Соцмереж, що знаходилися на пляжі, зняли момент вибуху. За їхніми словами, вибухова хвиля була досить потужною, вона відчувалася аж на березі.

На опублікованих користувачами кадрах видно, як в Каспійському морі в небо розуміється стовп полум'я.

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