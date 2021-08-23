У Києві приземлився другий літак з Афганістану: кого евакуювали

У Києві сів другий літак з Афганістану

Увечері в понеділок, 23 серпня, в Києві приземлився другий український літак із Афганістану. Борт евакуював 103 особи, повідомляє РБК-Україна.

Серед евакуйованих із Афганістану 79 українців та членів їхніх сімей. Всього на борту 103 особи.

Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно з групою інших країн.

Українські військові на колишніх базах США в Кабулі

У захопленому талібами Афганістані на військовій базі США перебувають 12 українців. Американці вже щалишили базу, там залишаються українці, а також грузини, болгари, румуни, індійці та британці. Всього близько 40 осіб.

Таліби щодо них поводяться не агресивно, проте вже поставили базу під охорону і вимагають здати зброю.

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Українські військові не залишають територію бази.

Вказувалося, що евакуація українців ускладнена обстановкою на дорозі з бази до аеропортуі відсутністю літака, на якому вони можуть повернутися додому. У МЗС працюють над варіантами вирішення проблеми.