У Києві приземлився другий літак з Афганістану: кого евакуювали

Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців та членів їхніх сімей. Всього на борту 103 особи.
Увечері в понеділок, 23 серпня, в Києві приземлився другий український літак із Афганістану. Борт евакуював 103 особи, повідомляє РБК-Україна.
Серед евакуйованих із Афганістану 79 українців та членів їхніх сімей. Всього на борту 103 особи.
Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно з групою інших країн.
Українські військові на колишніх базах США в Кабулі
У захопленому талібами Афганістані на військовій базі США перебувають 12 українців. Американці вже щалишили базу, там залишаються українці, а також грузини, болгари, румуни, індійці та британці. Всього близько 40 осіб.
Таліби щодо них поводяться не агресивно, проте вже поставили базу під охорону і вимагають здати зброю.
Українські військові не залишають територію бази.
Вказувалося, що евакуація українців ускладнена обстановкою на дорозі з бази до аеропортуі відсутністю літака, на якому вони можуть повернутися додому. У МЗС працюють над варіантами вирішення проблеми.