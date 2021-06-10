У Китаї бродячі слони спустошують ферми та мило відпочивають на привалі

Слони відпочивають після далекої дороги / CHINA DAILY / REUTERS

Стадо індійських слонів відпочиває в провінції Юньнань на південному заході Китаю, пише Новое время.

Ці слони мігрували з державного природного заповідника Сішуанбаньна, подолавши сотні кілометрів, фото оприлюднило видання Reuters.

Наприкінці минулого року з природного заповідника в місті Пуер в провінції Юньнань втекла група слонів. Спроби повернути їх не увінчалися успіхом, і тоді уряд вирішив просто спостерігати за ситуацією. 14 дронів і близько 500 осіб стежать, щоб слони, які опинилися в нових для себе умовах, залишалися в безпеці. Багато доріг по шляху їхнього проходження закриваються, що частково дозволяє коригувати їхнє пересування. Однак причина, по якій тварини продовжують свій шлях, не бажаючи обрати будь-яку ділянку для спокійного життя, поки що невідома.

Спочатку в групі було шістнадцять слонів. Двоє все ж повернулися до заповіднику, але одна з бродячих слоних принесла потомство, і тепер по південно-західній частині Китаю пересувається 15 особин: шість дорослих самок, три самця, три юних слона та троє дитинчат.

Така кількість гігантських тварин насилу може добути собі їжу. У пошуках їжі і води вони вже спустошили безліч ферм; загальний збиток оцінюється в суму більше одного мільйона доларів. Тим не менш, вбивати священних тварин не планується, і влада лише продовжує моніторинг ситуації.

Завдяки спостереженню з повітря вдалося отримати зворушливі кадри відпочинку слонів: вони "розбили табір" неподалік від міста Сіян (Xiyang). До теперішнього моменту тварини подолали 500 кілометрів. В останні дні швидкість їхньої подорожі сильно знизилася через проливні дощі, котрі перетворили землю на місиво бруду.

Раніше Главред писав про те, що в місті Казань Російської Федерації під час представлення у цирку сталася бійка двох слонів. Одна тварина завалила іншого на бік і било його хоботом. Дресирувальники намагалися розняти слонів, які в ході бійки опинилися вже поблизу глядацьких місць, проте у них не вийшло це зробити з першого разу. За словами директора цирку, в ході інциденту ніхто не постраждав, а слони конфліктують вже не перший раз.

Інцидент трапився на Шоу слонів. Напала тварина намагалася затоптати свого супротивника.

Нагадаємо, левиця на прізвисько Вега напала на дресирувальника Максима Орлова в російському цирку під Новосибірськом. Як повідомляє НГС, чоловіка госпіталізували з рваними травмами рук і ніг.

Інцидент трапився 22 травня в селищі Мошково під час виконання номера "африканські левиці". Співробітник гастролюючого Уральського цирку шапіто знаходився на сцені з двома хижаками.