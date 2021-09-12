У Китаї виявили нове вогнище зараження коронавірусом, влада почала масово тестувати людей

У Китаї виявили нове вогнище зараження коронавірусом / Reuters

Китай, де вперше виявили коронавірус, знову опинився під прицілом хвороби. Влада країни в неділю, 12 вересня, заявила, що провінція Фуцзянь стала новим епіцентром захворювання на COVID-19.

У Держкомітеті охорони здоров'я КНР відзначили, що в регіоні за минулу добу зареєстрували 20 внутрішніх випадків зараження коронавірусом, у тому числі 19 в місті Путянь і один — в Цюаньчжоу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Загалом у країні підтвердили 46 нових хворих на коронавірусну інфекцію, 26 з яких нещодавно прибули з-за кордону.

Як пише China Daily, Національна комісія охорони здоров'я КНР в суботу направила в Путянь робочу групу для профілактики і боротьби з COVID-19.

Крім того, з п'ятниці місцева влада здійснює масштабне тестування на виявлення нуклеїнової кислоти SARS-CoV-2 і вже зібрала 81 938 зразків.

Реклама

Походження коронавірусу

Коронавірус почав атакувати жителів планети взимку 2020 року - першим потрапив під удар Китай. Згодом SARS-CoV-2 поширився по всьому світу.

Науковці заявляли, що новий вірус COVID-19 з'явився як результат генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.

Після того, як вчені дослідили геном нового коронавірусу, повідомлялося, що причиною появи коронавірусу швидше за все стали змії. Водночас уточнювалося, що саме китайський крайт і китайська кобра - носії нового коронавірусу. Цих змій могли продавати на ринку морепродуктів у Вухані, де і був зафіксований перший спалах вірусу в Китаї.

Також вчені провели дослідження і з'ясували, що SARS-CoV-2 має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

Водночас ЗМІ писали, що COVID-19 виник у лабораторії китайського міста Вухань, а її працівник став "нульовим пацієнтом". Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни у виявленні та боротьбі з вірусами.