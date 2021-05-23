У Конго прокинувся потужний вулкан-"вбивця": ЗМІ пишуть про десятки жертв

На сході Демократичної Республіки Конго почав вивергатися один з найбільш активних вулканів у світі - Ньїрагонго.

Жителі двохмільйонного міста Гома, яке знаходиться поруч, почали рятуватися втечею, тікаючи до кордону з сусідньою Руандою, пише Reuters.

Електрика була відключена в більшій частині міста, а телефонні лінії не працювали.

Тим не менш, людям рекомендовано евакуюватися в бік міста Саке. Представник уряду Конго Патрік Муйя сказав, що влада уважно стежить за ситуацією, закликаючи населення зберігати спокій.

Як розповів житель міста Гома, єпископ Елі Клод Мбамба Мусанго, в результаті виверження понад 100 людей загинули, повідомляє РІА Новості.

"Як і раніше відчувається багато землетрусів. Ми вже говоримо про більш ніж 100 жертв наслідків вулкана", - сказав він.

Додамо, що останнє виверження Ньїрагонго відбулося в 2002 році. Після того, як лава потекла в Гому, 250 людей загинули і 120 тисяч залишилися без даху над головою.

Найбільш смертоносне виверження було в 1977 році - тоді загинули понад 600 осіб.

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