У Конго прокинувся потужний вулкан-"вбивця": ЗМІ пишуть про десятки жертв

Жителі двохмільйонного міста Гома, яке знаходиться біля вулкана, почали рятуватися втечею.
На сході Демократичної Республіки Конго почав вивергатися один з найбільш активних вулканів у світі - Ньїрагонго.
Жителі двохмільйонного міста Гома, яке знаходиться поруч, почали рятуватися втечею, тікаючи до кордону з сусідньою Руандою, пише Reuters.
Електрика була відключена в більшій частині міста, а телефонні лінії не працювали.
Тим не менш, людям рекомендовано евакуюватися в бік міста Саке. Представник уряду Конго Патрік Муйя сказав, що влада уважно стежить за ситуацією, закликаючи населення зберігати спокій.
Як розповів житель міста Гома, єпископ Елі Клод Мбамба Мусанго, в результаті виверження понад 100 людей загинули, повідомляє РІА Новості.
"Як і раніше відчувається багато землетрусів. Ми вже говоримо про більш ніж 100 жертв наслідків вулкана", - сказав він.
Додамо, що останнє виверження Ньїрагонго відбулося в 2002 році. Після того, як лава потекла в Гому, 250 людей загинули і 120 тисяч залишилися без даху над головою.
Найбільш смертоносне виверження було в 1977 році - тоді загинули понад 600 осіб.
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Виверження вулкана - про що раніше повідомляв Главред:
- На Філіппінах зафіксували рідкісне погодне явище - під час виверження над вулканом зібралася гроза.
- А у Росії вулкан викинув стовп попелу на 10 км.
- Наприкінці грудня минулого року в Італії на острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи-Етна.
- Як повідомляє Volcano Discovery, після землетрусу магнітудою 2,7 почалося виверження вулкана. З кратера почали утворюватися лавові фонтани висотою до декількох сотень метрів.