У Конгресі США розкрили сценарій нового санкційного удару по РФ

Росії пригрозили наслідками за хакерську атаку.
У Конгресі США закликали президента Джо Байдена до нових санкцій проти Росії після того, як компанія Microsoft оприлюднила заяву, що хакери, причетні до атаки SolarWinds, продовжують кібернапади на агентства американського уряду.
"Якщо Москва несе відповідальність за цей нахабний акт зламу електронних адрес, пов'язаних з урядом США, це значить, що Росію це не стримує, попри санкції після нападу SolarWinds", - заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф, пише The Hill.
За його словами, ці санкції дали адміністрації президента гнучкість для подальшого затягування економічних гвинтів у разі необхідності. І зараз такий випадок настав.
Схожу думку оприлюднив голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер.
"Ми маємо посилити наш кіберзахист і чітко пояснити Росії та іншим противникам, що вони зіткнуться з наслідками через цю або будь-яку іншу зловмисну кібердіяльність", - заявив сенатор.
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Санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.