У Конгресі США розкрили сценарій нового санкційного удару по РФ

РФ світять нові санкції / gettyimages

У Конгресі США закликали президента Джо Байдена до нових санкцій проти Росії після того, як компанія Microsoft оприлюднила заяву, що хакери, причетні до атаки SolarWinds, продовжують кібернапади на агентства американського уряду.

"Якщо Москва несе відповідальність за цей нахабний акт зламу електронних адрес, пов'язаних з урядом США, це значить, що Росію це не стримує, попри санкції після нападу SolarWinds", - заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф, пише The Hill.

За його словами, ці санкції дали адміністрації президента гнучкість для подальшого затягування економічних гвинтів у разі необхідності. І зараз такий випадок настав.

Схожу думку оприлюднив голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер.

"Ми маємо посилити наш кіберзахист і чітко пояснити Росії та іншим противникам, що вони зіткнуться з наслідками через цю або будь-яку іншу зловмисну кібердіяльність", - заявив сенатор.

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Санкції США проти Росії: